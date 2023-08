Gewaltdelikt in Kredenbach: Junger Mann erleidet Schnittverletzungen im Gesicht

(wS/red) Kreuztal 24.08.2023 | Am Mittwochabend ereignete sich im Umfeld der Grundschule Kredenbach ein mutmaßliches Gewaltdelikt, bei dem ein 22-jähriger Mann verletzt wurde. Ersten Angaben zufolge wurde er von einem bislang unbekannten Angreifer mit einem möglicherweise scharfen Gegenstand, bei dem ein Messer nicht ausgeschlossen werden kann, im Gesicht verletzt.

Der 22-Jährige konnte nach dem Vorfall flüchten und holte umgehend Hilfe herbei. Er wurde im Anschluss im Bereich einer nahegelegenen Tankstelle gegen 17:55 Uhr an der Marburger Straße von Rettungskräften behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Zeugenaussagen zufolge erlitt das Opfer eine tiefe Schnittwunde an der Backe, die von dem Angriff herrührte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, eine vage Täterbeschreibung liegt der Polizei bereits vor.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de