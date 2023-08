Handy „abgezockt“? Polizei ermittelt und sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 29.08.2023 | Die Polizei ermittelt derzeit in einem möglichen Eigentumsdelikt. Ein 66-jähriger Mann gab an, am Montagabend (28.08.2023) kurz vor Mitternacht durch zwei unbekannte männliche Personen im Bereich des Bahnhofs in Weidenau angesprochen worden zu sein. Auf Bitten händigte der Geschädigte den Personen sein mitgeführtes Mobiltelefon aus. Nach Herausgabe des Telefons sollen die beiden Unbekannten den 66-Jährigen geschlagen haben. Anschließend sollen sie laut dem Geschädigten fußläufig mit dem Handy in Richtung Geisweid weggelaufen sein.

Der 66-Jährige beschrieb die flüchtigen Täter wie folgt:

1. Täter: männlich, ca. 175 cm groß, schmal, kurze braune Haare, Phänotyp südländisch, Camouflage-Jacke, blaue Jeans, weiße Sneaker

2. Täter: männlich, ca. 180 cm groß, schmal, Phänotyp osteuropäisch, schwarze Kappe, blaue Jeansjacke, blaue Jeans, weiße Sneaker

Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund vorhandener Ungereimtheiten bestehen an diesem Tathergang gewisse Zweifel. Der genaue Ablauf des Geschehens sowie die Identität der Flüchtenden ist nun Hauptgegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet daher Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den flüchtigen Personen machen können, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.



