Kostenlose Energieberatung hält individuelle Empfehlungen parat

(wS/bb) Bad Berleburg 23.08.2023 | An jedem ersten Mittwoch im Monat bieten die Stadt Bad Berleburg und die Verbraucherzentrale NRW eine kostenlose Energieberatung an – immer im Zeitraum von 12 bis 15.45 Uhr. Das nächste Mal berät Energieexperte Dipl.-Ing. Joachim Weid am Mittwoch, 6. September, telefonisch zu Energiespar- und Fördermöglichkeiten rund ums Haus. Die Beratung dauert 45 Minuten und ist dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale kostenfrei. Bausubstanz erhalten, Wohnkomfort steigern und den Energieverbrauch senken – im Neu- und Altbau sowie in der Mietwohnung: Diese drei Ziele hat Joachim Weid im Rahmen der Beratung im Blick.

Tipps zum optimalen Lüften und Heizen oder zur Vermeidung unnötiger Stand-by-Verluste bei Elektrogeräten bringen auch für Mieterinnen und Mieter zusätzliche Sparmöglichkeiten ans Licht. Dazu hat er viele hilfreiche Informationen und individuelle Empfehlungen parat. Eine Anmeldung ist möglich bei der Beauftragten für Klimaschutz der Stadt Bad Berleburg, Jessica Durstewitz, unter Tel. 02751 923-113 oder per E-Mail unter j.durstewitz@bad-berleburg.de.