Lipödem: Vielfalt an Therapiemethoden

(wS/dia) Siegen 23.08.2023 | Siegener Forum Gesundheit am 14. September: Privatdozent Dr. Thomas C. Pech zeigt Möglichkeiten auf

„Lipödem – konservative und operative Therapieoptionen“: Dies ist Thema beim nächsten Siegener Forum Gesundheit, zu dem die Selbsthilfekontaktstelle der Diakonie in Südwestfalen am Donnerstag, 14. September, einlädt. Ab 19 Uhr referiert Privatdozent Dr. Thomas C. Pech, Chefarzt der Abteilung Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie am Diakonie Klinikum, dazu in der „Stilling“-Cafeteria.

Mehr als 3,8 Millionen Menschen sind in Deutschland am Lipödem erkrankt, im Volksmund als „Reiterhosen-Syndrom“ bekannt. Die krankhafte Fett-Verteilungsstörung ist nicht nur schmerzhaft, sondern bringt für Betroffene, zumeist sind es Frauen, auch eine hohe psychische Belastung mit sich. Beim Siegener Forum Gesundheit werden Therapieoptionen aufgezeigt. Zudem können individuelle Fragen an den Experten gestellt werden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, wegen des begrenzten Platzangebots ist eine Anmeldung jedoch erforderlich unter Tel. 0271/500 31 31 oder per E-Mail an selbsthilfe@diakonie-sw.de. Für Gehörlöse wird der Vortragsabend von Gebärdendolmetschern begleitet.