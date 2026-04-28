Vom Champions-League-Sieger zum TuS Ferndorf: Pablo Lange startet in Ferndorf durch.

(wS/red) Kreuztal, 28.04.2026 | TuS Ferndorf verpﬂichtet Pablo Lange–erster Baustein auf Linksaußen für die kommende Saison

Der TuS Ferndorf treibt die Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter konsequent voran und kann auf der Position Linksaußen den ersten Neuzugang präsentieren. Pablo Lange wechselt zum TuS Ferndorf und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre.

Mit dem Linksaußen gewinnt der TuS Ferndorf einen Spieler, der bereits auf höchstem Niveau Erfahrung sammeln konnte. Lange steht aktuell beim SC Magdeburg unter Vertrag und war Teil der Mannschaft, die im Jahr 2025 die EHF Champions League gewinnen konnte.

Nach personellen Veränderungen beim TuS wird die Position auf Linksaußen zur kommenden Saison neu besetzt. Mit Pablo Lange kommt ein junger Spieler mit Dynamik und Abschlussstärke, der zukünftig in Ferndorf die linke Außenbahn begleiten wird.

Pablo Lange blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die Herausforderung beim TuS Ferndorf. Die Gespräche waren von Anfang an sehr oﬀen und wertschätzend. Ich habe sofort gespürt, dass hier etwas entsteht und ich meinen Teil dazu beitragen kann. Ich möchte hier Verantwortung übernehmen und der Mannschaft helfen.“

Auch sportlich reizt ihn die neue Situation: „Ich komme aus einem Umfeld, in dem täglich auf hohem Niveau gearbeitet wird. Diese Erfahrungen möchte ich in Ferndorf einbringen, mich gleichzeitig aber auch weiterentwickeln. Ich bin hochmotiviert, mit dem Team erfolgreich zu sein.“

Der sportliche Leiter Michael Lerscht ordnet die Verpﬂichtung klar ein: „Mit Pablo bekommen wir einen Spieler, der eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Er bringt Tempo, Spielintelligenz und eine hohe Professionalität mit. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir die Linksaußen-Position komplett neu aufstellen, ist er für uns ein wichtiger erster Baustein.“

Bericht/Script: TuS Ferndorf