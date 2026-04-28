Gasgeruch in Kreuztal: Großaufgebot rückt zu Mehrfamilienhaus in die Martin-Luther-Straße aus

(wS/red) Kreuztal 28.04.2026 | Am Dienstagabend ist es in Kreuztal zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr gekommen. Gegen 19.11 Uhr waren die Einsatzkräfte in die Martin-Luther-Straße alarmiert worden, nachdem Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen starken Gasgeruch wahrgenommen hatten.

Aus Sicherheitsgründen verließen rund 20 Bewohner ihre Wohnungen und begaben sich ins Freie. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an und führte umgehend umfangreiche Messungen im und am Gebäude durch. Dabei konnten jedoch weder ein Gasaustritt noch erhöhte Messwerte festgestellt werden.

Auch die Kellerräume des Mehrfamilienhauses wurden von den Einsatzkräften sorgfältig kontrolliert und überprüft. Eine konkrete Gefahr oder ein Gasaustritt konnten jedoch auch dort nicht festgestellt werden. Zusätzlich wurde der zuständige Netzbetreiber hinzugezogen. Auch dessen Mitarbeiter nahmen Messungen im Innen- und Außenbereich des Hauses vor. Ebenso wie die Feuerwehr konnten sie keine Gaskonzentration nachweisen.

Die Feuerwehr betont, dass es bei der Wahrnehmung von Gasgeruch stets richtig und wichtig ist, umgehend den Notruf zu wählen – besser einmal zu viel als einmal zu wenig.

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Für die Dauer der Maßnahmen waren die Martin-Luther-Straße sowie die Straße Ziegeleifeld vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de







