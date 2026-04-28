PV Gundernhausen triumphiert beim 21. Prellballturnier des TVG Buschhütten

(wS/tvg) Kreuztal 28.04.2026 | Beim 21. Prellballturnier des TV Germania Buschhütten am Samstag, 25. April 2026, gingen nach einigen kurzfristigen Absagen immerhin noch elf Mannschaften an den Start. Teams aus Hessen, der Südpfalz, Ostwestfalen und dem Siegerland lieferten sich spannende und faire Spiele um den Turniersieg.

Mit dabei waren der PV Gundernhausen, TV Rieschweiler, TG Münster, BSG Bad Driburg sowie die heimischen Mannschaften von TG Friesen Klafeld, TV Feudingen, Alcher TG, TSG Helberhausen und Gastgeber TVG Buschhütten.

In zwei Gruppen wurden zunächst die Halbfinalisten ermittelt. Dabei unterstrichen die beiden Favoriten ihre Klasse: Sowohl PV Gundernhausen als auch TV Rieschweiler blieben in der Vorrunde ohne Punktverlust und sicherten sich souverän den Gruppensieg. Auch der TVG Buschhütten und die TG Friesen Klafeld überzeugten mit starken Leistungen und belegten jeweils Rang zwei in ihren Gruppen. Während Gundernhausen und Rieschweiler auf einem höheren Leistungsniveau agieren, bot das Turnier insbesondere den Freizeitmannschaften eine wertvolle Gelegenheit, sich mit erfahrenen Gegnern zu messen und wichtige Impulse für das weitere Training mitzunehmen.

Im Spiel um Platz drei trafen schließlich die TG Friesen Klafeld und der TVG Buschhütten aufeinander. Klafeld erwischte den besseren Start, ging früh in Führung und baute diese kontinuierlich aus. Der Sieg geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Mit einem deutlichen 32:18-Erfolg sicherte sich die TG Friesen Klafeld den dritten Platz. Gastgeber Buschhütten durfte sich über einen respektablen vierten Rang freuen.

Das Endspiel bestritten erwartungsgemäß die beiden Topfavoriten PV Gundernhausen und TV Rieschweiler. In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gundernhausen jedoch spürbar das Tempo, setzte sich entscheidend ab und gewann am Ende verdient mit 27:22.

Damit trägt sich der PV Gundernhausen erstmals in die Siegerliste des traditionsreichen Buschhüttener Prellballturniers ein. Der TV Germania Buschhütten gratuliert herzlich zum Turniersieg.

Die strahlende Siegermannschaft

Team-Bilder von TVG Buschhütten