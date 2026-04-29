Maibäume, Waffeln & frisch gezapftes Bier – Nenkersdorf feiert!

(wS/red) Netphen 29.04.2026 | Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr lädt zum beliebten Maifest an der Mehrzweckhalle ein – ein Familientag mitten im Grünen, der Tradition und gute Laune verbindet.

Nenkersdorf feiert den 1. Mai – und das mit Tradition, gutem Essen und bester Stimmung. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Nenkersdorf e.V. lädt ab 11:00 Uhr wieder zum alljährlichen Maifest an der Mehrzweckhalle ein. Was als herzliche Einladung an die Dorfgemeinschaft begann, hat sich längst zu einem festen Termin im Kalender der ganzen Region entwickelt.

Wer kommt, wird rundum versorgt: Frisch gezapftes Bier vom Fass, kalte Getränke und herzhafte Grillspezialitäten sorgen für das leibliche Wohl – und wer den Nachmittag mit einer Tasse Kaffee und den beliebten Waffeln ausklingen lassen möchte, kommt dabei garantiert auf seine Kosten.

„Alle sind herzlich eingeladen, den 1. Mai in Nenkersdorf gemeinsam zu feiern.“

— Förderverein Freiwillige Feuerwehr Nenkersdorf e.V.

Für die jüngsten Gäste gibt es eigens einen Spielbereich sowie spannende Mitmachaktionen rund um die Arbeit der Feuerwehr. Direkt angrenzend an die Mehrzweckhalle laden außerdem ein Wassertretbecken, ein Bolzplatz und ein Spielplatz zum Toben und Entdecken ein – ideale Bedingungen für einen unbeschwerten Familientag im Freien.

Der Wetterbericht stimmt zuversichtlich: Sonnenschein und angenehme Frühlingstemperaturen sollen den Tag begleiten – beste Voraussetzungen also, um den gesetzlichen Feiertag gemeinsam im Grünen zu genießen. Nach dem rundum gelungenen Fest im vergangenen Jahr freuen sich die Organisatorinnen und Organisatoren erneut auf viele Besucherinnen und Besucher aus nah und fern.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach vorbeikommen und den Maifeiertag in guter Gesellschaft genießen.