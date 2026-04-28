Großes Jubiläum in Burbach: Feuerwehr feiert 150 Jahre mit Partywochenende

(wS/ps) Burbach 28.04.2026 | Die Freiwillige Feuerwehr Burbach feiert in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen – und lädt aus diesem Anlass am 12. und 13. Juni zu einem großen Festwochenende rund um das Feuerwehrgerätehaus ein. Unter dem Motto „Tradition bewahren – Zukunft gestalten“ erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Party und kulinarischen Angeboten.

Die Organisatoren rechnen mit großem Andrang. „Wir planen mit mindestens 1.000 Besuchern pro Abend“, sagt Pascal Sahm vom Förderverein der Feuerwehr. Entsprechend umfangreich fallen die Vorbereitungen aus: Auf dem Vorplatz entsteht ein großes Festzelt, das laut Veranstalter zum größten wetterfesten Biergarten wird, den Burbach bislang gesehen hat. Im Gerätehaus selbst wird eine Bühne aufgebaut.





Der Startschuss fällt am Freitagabend mit der „Erzquell Partynight“. Ab 18 Uhr sorgt der aus der Region bekannte Radio-Siegen-DJ Lukas Federhen für Partystimmung. „Wir verwandeln das Feuerwehrgerätehaus in eine echte Disco“, kündigt Sahm an.

Am Samstag steht dann Livemusik im Mittelpunkt. Mit der Party-Coverband „Radspitz“ aus Oberfranken konnten die Veranstalter eine Gruppe gewinnen, die vielen Besuchern noch von den früheren „Burbacher Musicnights“ in Erinnerung sein dürfte. Mit bekannten Hits und Partysongs soll das Festzelt zum Kochen gebracht werden.



Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: An mehreren Stationen werden unter anderem Pizza, Gyros-Spezialitäten sowie klassische Imbissgerichte wie Pommes, Currywurst und Burger angeboten. Dazu gibt es neben Softdrinks auch frisch gezapftes Erzquell Pils und Longdrinks.



Karten für die Veranstaltung sind bereits im Vorverkauf erhältlich – sowohl für die einzelnen Abende als auch als Kombiticket für das gesamte Wochenende. „Der Vorverkauf ist sehr gut angelaufen“, berichtet Eventmanager Marcus Nauroth, der den Förderverein bei der Organisation unterstützt. Die Veranstalter blicken daher optimistisch auf das Jubiläumsfest.



Tickets sind erhältlich bei:

Online unter: www.150ffb.de

unter: www.150ffb.de EXPERT KLEIN , Jägerstr. 32, 57299 Burbach

, Jägerstr. 32, 57299 Burbach SPIEL & BUCH, Nassauische Str. 27, 57299 Burbach

Veranstalter:

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Burbach e.V.

Foto: Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Burbach e.V.