Piepender Heimrauchmelder führt zu Feuerwehreinsatz in der Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 27.08.2023 | Am gestrigen Abend kam es zu einem Einsatz der Kreuztaler Feuerwehr in der Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal, genauer gesagt in der Kattowitzer Straße.

Gegen 22.45 Uhr löste ein kontinuierlich piepender Heimrauchmelder einen Einsatz des Löschzuges Kreuztal aus, der daraufhin zur Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal ausrückte.

Vor Ort bestätigte sich jedoch bald, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte identifizierten die Ursache des Lärms: Es handelte sich um ein batteriebetriebenes Gerät, das in einer Wohnung positioniert war, in der zu diesem Zeitpunkt keine Person anwesend war. Glücklicherweise war abgesehen von der von der Feuerwehr mittels Spezialwerkzeug geöffneten Tür keine weitere Schadenssituation zu verzeichnen.

