Herbstübung 2023: Gemeinsame Einsatzübung von Feuerwehr Kreuztal und Deutschem Roten Kreuz

(wS/red) Kreuztal 30.09.2023 | Auf dem Gelände der Firma Achenbach in Buschhütten findet aktuell eine Übung statt, die die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes vor anspruchsvolle Herausforderungen stellt. Die Übung, die noch immer in vollem Gange ist, bot die perfekte Umgebung, um verschiedenste Einsatzlagen zu trainieren und die Teamfähigkeit der Rettungskräfte zu stärken.

Insgesamt wurden drei verschiedene Szenarien simuliert, die den Einsatzkräften alles abverlangten:

Lage 1: Rauchentwicklung in einem Hochhaus

Die erste Einsatzlage konfrontierte die Rettungskräfte mit einer Rauchentwicklung in einem Hochhaus. Die Aufgabe bestand darin, mehrere Personen im Gebäude zu finden und sicher aus der Gefahrenzone zu retten. Die Einsatzkräfte hatten es mit Verletzten zu tun, die Rauchgasintoxikationen und Brandverletzungen erlitten hatten. Besonders herausfordernd war die Rettung von vermissten Personen im dichten Rauch. Gleichzeitig musste die Brandbekämpfung vorbereitet und durchgeführt werden. In einer Rettungsaktion wurde eine Person aus dem dritten Obergeschoss des Hochhauses mit der Drehleiter der Feuerwehr Kreuztal gerettet. Die gerettete Person wies schwerwiegende Brandverletzungen am gesamten Körper auf und war nicht ansprechbar.

Lage 2: Brandmeldeanlage im Campus löst aus

Die zweite Übungssituation simulierte die Auslösung der Brandmeldeanlage im Campus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zur Stelle und stellten rasch eine Rauchentwicklung im Akkuraum fest. Auch hier gab es eine verletzte Person, die nicht ansprechbar war und schwere Verbrennungen erlitten hatte. Das Deutsche Rote Kreuz übernahm die medizinische Versorgung und leistete professionelle Hilfe.

Lage 3: Brandbekämpfung von Elektrofahrzeugen in Parkhäusern

Die dritte Übung konzentrierte sich auf die effektive Brandbekämpfung von Fahrzeugbränden, insbesondere von Elektrofahrzeugen in Parkhäusern. Diese Situation erforderte spezielle Techniken und Ausrüstungen, um die Gefahr effektiv einzudämmen.

Neben den zahlreichen Einsatzkräften und Beobachtern war auch der Bürgermeister von Kreuztal, Walter Kiß, vor Ort, um die Leistung der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes zu würdigen.

Die Übung diente nicht nur dazu, die Fähigkeiten der Rettungskräfte zu schärfen, sondern auch, um Interessierten die Möglichkeit zu bieten, sich bei der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren. Jeder, der daran interessiert ist, kann jederzeit Kontakt mit seiner örtlichen Feuerwehr aufnehmen und sich über die verschiedenen Möglichkeiten informieren.

Weitere Informationen zu diesem speziellen Herbstübungsereignis und zur Freiwilligen Feuerwehr Kreuztal finden Interessierte auf der Homepage der Feuerwehr Kreuztal.

Die Rettungskräfte setzen sich unermüdlich für unsere Sicherheit ein und sind immer bereit, in Notfällen zu handeln. Danke dafür!

www.feuerwehr-kreuztal.de

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de