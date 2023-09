Mit Spaß und nötigem Ernst: Jugendfeuerwehren der VG Daaden- Herdorf präsentieren zum Jahresabschluss ihr Erlerntes

(wS/vgd) Weitefeld 20.09.2023 | „Der ganze Stolz steht vor uns. Jugendfeuerwehr und -rotkreuz zeigten mit Spaß und dem nötigen Ernst gute Leistungen.“, so Matthias Theis, Wehrleiter der VG-Feuerwehr Daaden-Herdorf, nach der Abschlussübung der Jugendfeuerwehren Daaden und Herdorf am vergangenen Freitag.

Um 18 Uhr wurde in einer Produktionshalle der Firma Stühn in Weitefeld ein Industriebrand mit vermissten Personen angenommen. Mit lautem Horn fuhren die rund 70 Kinder unter interessierten Blicken der Zuschauer zur jährlichen Abschlussübung vor.

Erstmals nahm auch das Jugendrotkreuz (JRK) Daaden an der Übung teil, die sich erfreut zeigten nun das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Mit Schlauch und Trage retteten die Jugendlichen der Feuerwehr insgesamt vier Personen aus der Halle und übergaben diese an der Verletztensammelstelle des JRK.

Währenddessen entnahmen die heranwachsenden Retter aus mehreren Hydranten Wasser und löschten die Halle über den Einsatz etlicher Strahlrohre.

VG-Bürgermeister Stühn hob die gute Zusammenarbeit hervor und bedankte sich bei allen Betreuern und Eltern für die Unterstützung der Kinder, sowie bei der Firma Stühn für das Übungsobjekt. Erst letztes Jahr wurde das Unternehmen als „Partner der Feuerwehr“ ausgezeichnet, da es besonders das Feuerwehrwesen fördert.

Fotos: Verbandsgemeindefeuerwehr Daaden-Herdorf