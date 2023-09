Öalcher Back-Team bekommt Zuwachs

(wS/HuV) Freudenberg 01.09.2023 | Das Öalcher Back-Team, das mehrmals im Jahr den Alcher Backes anheizt und zahlreiche Sejerlänner Backspezialitäten zubereitet, bekommt Zuwachs.

Die beiden Schwestern Silke Rosinski und Nicole Röcher sowie Katrin Röcher gehören nun dem Team um Bäckermeister Günther Dickel an, der seit vielen Jahren die bisher vorwiegend männlich besetzte Back-Gruppe „leitet“. „Dass wir mit Silke, Nicole und Katrin gleich drei junge Frauen für unser Team gewinnen konnten, erfreut nicht nur den Vorstand, sondern den gesamten Verein. Zwar steht Günther für die Freudenberger Backes-Tour, die in wenigen Wochen stattfindet, nicht zur Verfügung, aber dank der drei neuen ‚Chefinnen‘ in der Backstube werden wir unseren Gästen auch in diesem Jahr zu diesem Event diverse Kuchen aus unserem traditionellen Schanzenofen anbieten können“, sagte der 1. Vorsitzende des Heimat- und Verschönerungsverein Alchen Alfons Täufer.

Das Foto zeigt v.l.n.r. Alfons Täufer (1. Vorsitzender), Nicole Röcher, Silke Rosinski, Günther Dickel und Katrin Röcher.

Foto:HuV