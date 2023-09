Regio-Markt in Schwarzenau

(wS/bb) Bad Berleburg 01.09.2023 | Am Freitag, den 8. September, geht an der Schwarzenauer Mehrzweckhalle der Regio-Markt in die nächste Runde. Unter dem Motto „Heimat schmecken“ präsentieren regionale Direktvermarkter ihre Produkte in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr.

Von Obst über Gemüse und Eier bis hin zu hausgemachter Wurst bietet sich den Einkaufenden eine breite Produktpalette. Diese wird durch Spirituosen, handgesiedete Naturseifen sowie pflanzengefärbte Wolle ergänzt.

Für das leibliche Wohl sorgen die Schwarzenauer Vereine mit Waffeln und Kaffee sowie Würstchen vom Grill und einem Getränkeverkauf. Kinder dürfen sich auf frisches Popcorn und eine Hüpfburg freuen. Wem noch ein glasfaserschneller Internetanschluss fehlt, der erhält alle wichtigen Informationen zu „Unser BLB-Netz“ am Stand von Greenfiber.

Das mobile Bürgerbüro ist als fester Bestandteil selbstverständlich auch vor Ort. Hier können Bürgerinnen und Bürger neben der Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen auch beantragte Dokumente abholen. Führungszeugnisse können ebenfalls vor Ort beantragt werden.

Fotos: Stadt Bad Berleburg

