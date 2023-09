Schöner Ausflug in den Sherwood Forest

(wS/dia)Freudeneberg 08.09.2023 | Gruppe der Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste besucht Freilichtbühne

In den Sherwood Forest zog es nun Mitarbeiter und Klienten des Dienstzentrums für Menschen in Not der Diakonie Soziale Dienste in Siegen. Nach England musste man dafür nicht reisen – Ziel war die Südwestfälische Freilichtbühne in Freudenberg. Dort gastierte in diesem Sommer Robin Hood mit seinen Gefährten.

Bei schönstem Wetter machte sich eine 15-köpfige Gruppe mit den Mitarbeiterinnen Stefanie Junghans und Stefanie Schneider auf, um Robin und seine Bande im Kampf um Gerechtigkeit zu begleiten. Alle hatten sehr viel Spaß an der komödiantischen Fassung des Klassikers. Die lustigen Sprüche, vor allem die „Sejerlänner“ Einlagen, ließen so manche Alltagssorgen der Besucher für ein paar Stunden in den Hintergrund treten. Der Ausflug zur Freilichtbühne, der längst eine lieb gewonnene Tradition ist, wurde zum wiederholten Male ermöglicht durch Kollektenmittel des Diakonischen Werks Rheinland-Westfalen-Lippe.

Klienten und Mitarbeiter des Dienstzentrums für Menschen in Not der Diakonie Soziale Dienste in Siegen genossen einen schönen Ausflug zur Freilichtbühne in Freudenberg.

Foto: Diakonie in Südwestfalen