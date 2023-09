Stadtführungen in Siegen

(wS/si) Siegen 27.09.2023 | „Altes Handwerk – Flotte Sprüche“ ein amüsanter Rundgang durch Siegens Altstadt

„Spruth, das ist ein Färber, Göbel ist ein Gerber, der Reusch wohnt in einem anderen Haus – und Du bist raus !“ (Siegerländer Kinderreim)

Auf dem Weg durch das alte Handwerkerquartier in der Siegener Altstadt ist das Leben vergangener Zeit auch heute noch spürbar, denn viele alte Handwerksberufe haben ihre Spuren in unserem Sprachverlauf hinterlassen. Sicherlich haben Sie sich auch schon einmal gefragt:

Warum musste der Schuster bei seinen Leisten bleiben und wieso rief man:“ Herein, wenn’s kein Schneider ?“ Was bedeutet es „auf den Hund gekommen zu sein“ ? Oder hatte der Bader vielleicht einen Zahn zuviel gezogen, wenn er die Herren „Über den Löffel balbierte“ ?

Und warum trieb sich der Henker im Winter nachts hinter den Häusern herum ?

Das und noch viel mehr erfahren Sie am Samstag, den 07.10.23 ab 14.30 Uhr, Treffpunkt Brunnen auf dem Marktplatz / Oberstadt,wenn Stadtführerin Ingrid Heinz alte Zeiten wieder lebendig werden lösst.

Die Teilnahme ist kostenpflichtig (Erw: 12,00 € / K (6-14): 6,00 €), Anmeldungen werden ab sofort von der Stadtmarketing Siegen GmbH unter: hallo@visitsiegen.de oder unter 0271-303-82822 entgegengenommen. Anmeldeschluss: Freitag, 06.10.23 / 16 Uhr

„Frauen in der Geschichte Siegens – außergewöhnliche Karrieren zu patriarchalischen Zeiten“ – Samstag, den 07.10.2023 / 14.30 Uhr

„Aus einer Publikation des Frauenrates der Universität Siegen heraus, entstand vor etlichen Jahren die Idee zu Themenführung „Frauen in der Geschichte Siegens“. Bei einem informativen Rundgang durch das Museum, den Park des Oberen Schlosses und der Altstadt, werden etliche interessante Frauen thematisiert, die in Siegen Spuren hinterlassen haben. Beginnend bei Juliana von Stolberg (der Schwiegermutter Anna von Sachsens) über Anna selbst, Christine von Diez und Maria Rubens, lernen die Teilnehmer auch Frauen modernerer Zeiten kennen, wie beispielsweise Thekla Trinks, die als Unternehmerin mehrere Mädchen Institute für die „Höhere Töchter Bildung“ gründete, der Malerin Anna Seel (die Begründerin der Galerie Haus Seel) bis hin zu Hedwig Heinzerling, welche an der Siegener Berufsschule unterrichtete und die Siegener Volkshochschule gründete und leitete. Sie alle stehen für selbstbewusste und starke Frauen, die mit ihrer Lebensweise in einer männerdominierten Welt nicht selbstverständlich waren. Nicht damals – und nicht heute.“

Anmeldungen für dieses kostenpflichtige Angebot, werden ab sofort von der Stadtmarketing Siegen GmbH unter hallo@visitsiegen.de oder telefonisch unter 0271-30382822 entgegen genommen.

Sonntag, den 08.10.2023 – Führung auf dem Gruftenweg

Der Gruftenweg – Erinnerungskultur zur Kaiserzeit

Eine Führung, die einen Blick in die Siegener Bestattungskultur ermöglicht, bietet das Stadtmarketing Siegen auf dem Lindenbergfriedhof an. Im Mittelpunkt steht dabei der unter Denkmalschutz stehende Gruftenweg.

Angelegt wurden die Begräbnisstätten ab 1889. Auf einer Strecke von 280 Metern reihen sich 60, teils kunstvoll gestaltete Gruften aneinander, die historisch wertvoll sind – nicht nur aus Sicht des Denkmalschutzes. Sie sind Zeugnis einer Zeit, namentlich der Kaiserzeit, in der Siegen sich als aufstrebende Industriestadt etablierte. Unternehmerfamilien und Honoratioren versinnbildlichten mit diesen Grabmonumenten ihre gesellschaftliche Stellung.

So zum Beispiel die Familie Kreutz, die die Charlottenhütte in Niederschelden begründete, oder Louis Ernst, erster Direktor der Siegener Wiesenbauschule und Reichstagsabgeordneter. Schließlich fand auch Friedrich Reusch, der Bildhauer, der die Siegener Symbolfiguren „Henner und Frieder“ erschuf, auf dem Lindenbergfriedhof seine letzte Ruhe.

Sechs Grabstätten, die als repräsentativ für die Epoche und ihren Zeitgeist gelten können, wurden mit Unterstützung des Stadtarchivs Siegen, für die etwa 1 1/2-stündige Führung ausgewählt.

Treffpunkt ist an der alten Kapelle des Lindenbergfriedhofs, Frankfurter Straße 120. Die Teilnahme ist kostenpflichtig und eine Anmeldung ist bis Freitag, 06.10.23 / 16.00 Uhr erforderlich unter, Tel. 0271/303-82822 oder hallo@visitsiegen.de