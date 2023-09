Trotz Pflege in Balance: Austauschen – Stärken – Durchatmen

(wS/hi) Hilchenbach 30.09.2023 | Pflegende An- und Zugehörige stehen in ihrer Pflegetätigkeit oft sehr unter Druck und haben wenig Zeit für Ihre eigenen Bedürfnisse und Belange. Da ist es gut zu wissen, welche Möglichkeiten der Entlastung und der Entspannung es gibt.

Darum bieten das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen in Trägerschaft des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. mit der Senioren- Service-Stelle der Stadt Hilchenbach am 16.10.2023 von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr eine kostenlose Informationsveranstaltung „Trotz Pflege in Balance“ im Ratssaal der Stadt Hilchenbach an.

Mit Häppchen und Getränken können Pflegende sich austauschen, sich stärken und durchatmen.

Bei dieser Veranstaltung erfahren Angehörige von Menschen mit Pflegebedarf in kurzen Vorträgen welche Leistungen die Pflegeversicherung bietet und was sie entlasten kann. Ebenso erfahren sie wie Resilienz ihnen helfen kann die eigene Stärke zu entdecken. Am Ende der Veranstaltungen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer Angebote und Dienstleister kennenlernen und sich mit diesen austauschen.

Um Anmeldung bis zum 10. Oktober wird gebeten. Entweder bei Gudrun Roth, Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach, Telefon 02733/288-229, E-Mail g.roth@hilchenbach.de oder beim Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz, Telefon 0271/ 234 178 149, E-Mail suedwestfalen@rb-apd.de anmelden.