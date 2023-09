TuS Ferndorf gegen Longericher SC Köln – Jetzt kommen die schweren Brocken

(wS/red) Ferndorf 29.09.2023 | Ceven Klatt erwartet den Gegner zum Saisonende auf einen der ersten 5 Tabellenplätze

TuS Ferndorf gegen Longericher SC Köln 28:23. Mit diesen Ergebnis würde Coach Ceven Klatt sicherlich zufrieden sein, aber es ist nur das Endergebnis aus dem Testspiel am 29.07. in der Stählerwiese. Bester Ferndorfer Torschütze war in diesem Spiel Marvin Mundus mit 6 Toren, gefolgt von Nikita Pliuto, Julius Fanger und Janko Kevic mit je 4 Treffern.

Und Marvin Mundus ist es auch, der in den letzten 2 Ligaspielen bester Ferndorfer Werfer war, gegen die Bergischen Panther und den TV Gelnhausen warf er 16 Tore. Er hatte aber auch mehr Einsatzzeiten und somit auch mehr Chancen Tore zu erzielen, welches seine Leistung aber in keinster Weise schmälern soll.

Nun mal „Hand auf`s Harz“ wer warum gut spielt und die meisten Tore wirft, ist letztlich egal, wir erwarten ein gutes Spiel von einer guten Mannschaft, die von einem guten Coach trainiert wird und wir erwarten/erhoffen die nächsten 2 Punkte.

Aber was sagt Ceven Klatt zu unserem nächsten Gegner und zu unseren Chancen:

Das Spiel aus der Vorbereitung hat logischerweise wenig mit dem Spiel jetzt am Wochenende zu tun. Da konnten wir vielleicht ein paar Dinge für uns sehen oder bei uns erkennen. Aber ich erwarte eine ganz andere Longericher Mannschaft, sowohl vom Personal als auch von der Einstellung her.

Longerich ist schon eine sehr unangenehme Mannschaft, mit Lukas Martin Schulz auf Halblinks, einem Spieler, der letztes Jahr weit über 200 Tore in der Liga geworfen hat, wirklich der absolute Goalgetter in ihren Reihen. (Anm. der Redaktion, er führt auch derzeit die Torschützenliste der Gruppe SüdWest mit 35/10 Toren an). Mit Benjamin Richter haben sie ebenfalls einen sehr erfahrenen Spieler, der auch lange Zeit in der 2. BL gespielt hat. Mit Max Zimmermann haben sie auf der Linksaussenposition den für mich besten Linksaussen in der Liga. Er ist unglaublich konterstark und abschlussstark, ein wirklich sehr, sehr guter Linksaussen.

Viel individuelle Qualität im Kollektiv, im Spiel kommen sie sicherlich über ihre Emotionen. Da sind sie meiner Meinung nach zu Hause noch stärker als auswärts. Das hat man letzte Woche auch beim Spiel gegen Saarlouis gesehen; auswärts sind sie für jede Mannschaft brandgefährlich. Ich schätze Longerich zu den fünf stärksten Mannschaften in der Liga.

Auf die Frage zu den 2 torreichen Spielen von Marvin Mundus sagte er:

Ich finde generell, dass Marvin einen sehr guten Job macht. Ich mache das aber nicht immer nur von Toren abhängig. Was ihm jetzt zu ein paar mehr Toren verhilft, ist einfach die Tatsache, dass er 60 Minuten im Angriff auf der Halbposition spielt, weil Josip Eres nicht gespielt hat und dafür Fabian Hecker die Rechtsaußenposition übernommen hat. Und da hat er natürlich mehr Möglichkeiten oder längere Spielzeit, um mehr Tore zu werfen. Wenn Fabian auch da ist und, ich sage jetzt mal, ein paar Tage 20 Minuten spielt und Marvin 40 Minuten, dann fehlen ihm vielleicht 20 Minuten, um noch ein Tor zu werfen.

Das ist die eine Seite, und die andere Seite ist einfach die, und das hoffe ich, dass das auch über die Saison so weitergeht. Wir machen eine gute Entwicklung durch, dass wir nicht von einem Spieler abhängig sind, sondern dass wir von den verschiedenen Positionen einfach gefährlich sind und schwer ausrechenbar sind. Das ist das, was ich in den nächsten Wochen erwarte, dass wir uns immer noch weiterentwickeln.

Zum aktuellen Stand in Punkto Verletzungen sagte er:

Wir hangeln uns so von Tag zu Tag, und wir hoffen so ein bisschen auf „Rückkehrer“. Gestern Abend war der Stand so, dass elf Spieler nach dem Training eine Behandlung brauchten, was aber nicht am Training lag (schmunzelt). Die Belastung der Einzelnen, die jetzt noch da sind, ist hoch, und da muss ich gut steuern, was die Belastung in der Woche angeht. Aber wir werden eine gute Mannschaft am Wochenende auf dem Feld haben, und wie es dann am Ende aussieht, werden wir am Samstag entscheiden. Gabriel da Rocha Viana wird wieder komplett spielen, und hinter Daniel Hideg steht noch ein Fragezeichen.

Es wird auf jeden Fall eine Mannschaft sein, die in der Lage ist, zwei Punkte in Ferndorf zu behalten.

Bericht und Fotos: Peter Trojak, Grafik TuS Ferndorf.

