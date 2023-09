Unfall auf der K5: PKW kollidiert frontal mit Baum und gerät in Brand

(wS/red) Netphen 23.09.2023 | Am Freitagabend (22.09.) gegen 23:30 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der K5. Ein 22-jähriger Opel-Fahrer, der die Tiefenbacher Straße talwärts in Richtung Dreis-Tiefenbach befuhr, verlor in einer langgezogenen Rechtskurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Dies führte dazu, dass er nach links von der Fahrbahn abkam, etwa 100 Meter über den Grünstreifen rutschte und dann über die abgesenkte Leitplanke schleuderte und frontal hinter der Leitplanke gegen einen Baum prallte. Nach dem Aufprall geriet das Fahrzeug in Brand. Der Fahrer erlitt Verletzungen, jedoch gelang es ihm, sich aus dem Fahrzeug zu befreien. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Die Freiwillige Feuerwehr mit dem Löschzug Dreis-Tiefenbach konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Am Opel entstand jedoch Totalschaden.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die K5 in beide Richtungen gesperrt werden. Die genaue Unfallursache wird derzeit von der Polizei ermittelt. Informationen über die Schwere der Verletzungen des Fahrers liegen uns zur Zeit (01:15h) noch nicht vor.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier