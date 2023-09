Unfall in Siegen: PKW kollidiert mit Ampel in der Nähe der Bushaltestelle Kölner Tor

(wS/red) Siegen 17. 09 2023 | In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, gegen 00:50 Uhr, ereignete sich in Siegen ein Verkehrsunfall, der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan rief. In der Nähe der „Bushaltestelle Kölner Tor“ verlor eine PKW-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer Ampel.

Ersten Informationen vor Ort zufolge kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford-Fiesta prallte daraufhin gegen eine Ampel, wodurch sowohl das Fahrzeug als auch die Ampel schwere Schäden erlitten.

Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ford-Fiesta wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und war infolgedessen nicht mehr fahrbereit. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind derzeit im Gange. Ob z.B. ein internistischer Notfall oder ein anderer Grund zum Unfall führte, prüft nun die Polizei.







Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

