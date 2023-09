Warum Brustkrebsfrüherkennung so wichtig ist – Facharzt Dr. Michael Blazek referiert am 12. Oktober im Diakonie Klinikum Jung-Stilling

(wS/dia) Siegen 30.09.2023 | „Brustkrebsfrüherkennung – die informierte Frau“, so lautet das Thema der nächsten Veranstaltung in der Vortragsreihe „Siegener Forum Gesundheit“. Hierzu referiert Dr. Michael Blazek, Facharzt für Radiologie am Diakonie Klinikum Jung-Stilling, am Donnerstag, 12. Oktober, ab 19 Uhr in der Cafeteria im Erdgeschoss des Jung-Stilling-Krankenhauses in Siegen, Wichernstraße 40.

Dr. Blazek ist Leiter des Diagnostischen Brustzentrums Siegen sowie einer der programmverantwortlichen Ärzte der Mammographe-Screening-Einheit Siegen-Olpe- Hochsauerland. In seinem Vortrag wird er über die Bedeutung von Brustkrebsvorsorge und -früherkennung informieren. Konnten sich bislang Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren in regelmäßigen Abständen auf Brustkrebs untersuchen lassen, so wurde das Alter nun ausgeweitet: Künftig haben bundesweit auch Frauen zwischen 70 und 75 Jahren alle zwei Jahre Anspruch auf ein Mammographie-Screening, also auf eine Röntgenuntersuchung der weiblichen Brust.

Organisiert wird das Siegener Forum Gesundheit von der Selbsthilfekontaktstelle der Diakonie in Südwestfalen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, aufgrund des begrenzten Platzangebots ist eine Anmeldung jedoch erforderlich unter Tel. 0271/500 31 31 oder per E-Mail an selbsthilfe@diakonie-sw.de. Für Gehörlose wird der Vortragsabend von Gebärdendolmetschern begleitet.

