Zielgerade! Bewerbungsfrist für den EIVER Preis der Volksbank endet nächste Woche

(wS/vb) Kreis Siegen-Wittgenstein 27.09.2023 | Nun heißt es schnell sein: Bis zum 7. Oktober können sich Vereine noch für den Preis für Ehrenamt, Ideen, Verantwortung und Engagement in der Region – kurz EIVER bewerben. Die Volksbank in Südwestfalen lobt Preisgelder in Höhe von insgesamt 30.000 Euro aus. Andreas Müller, Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein und Marco Voge, Landrat des Märkischen Kreises, stehen als Schirmherren hinter dem Preis.

„Viele großartige Projekte wurden bereits eingereicht. Interessierte Vereine können die Zeit vor den Herbstferien noch nutzen und zeigen, wie sie sich in der Region engagieren“, rät Oliver Thiele, Ansprechpartner für den EIVER-Preis. Vereine und Institutionen können sich mit laufenden und geplanten Projekten bewerben. Denn auch wenn das Projekt bisher aus finanziellen Gründen nicht in die Praxis umgesetzt werden konnte, soll dies kein Hindernis sein. Ebenso sind Ideen zugelassen, die eigens für den Wettbewerb gereift sind.

Mit dem Ehrenamtspreis werden Projekte ausgezeichnet, die einer der nachfolgenden fünf Kategorien zugeordnet werden können:

– Perspektive bieten: Engagement in den Bereichen Integration, Bildung, Qualifikation, Wissenstransfer, Ehrenamtsförderung, Leistungsmotivation und Sport

– Zukunft gestalten: Engagement in den Bereichen Klima-, Natur und Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Denkmal- und Brauchtumspflege, Wissenschaft und Forschung, Gesundheit und Prävention, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

– Zusammenhalt fördern: Engagement in den Bereichen Jugend und Altenhilfe, Demografie, Alter und Hospiz, Pflege, Sorgende Gemeinschaften

– Hände reichen: Engagement in den Bereichen Inklusion, Kultur, Völkerverständigung und Friedensarbeit

-Menschlichkeit zeigen: Engagement in den Bereichen Demokratie, Menschenrechte, Partizipation, Gleichstellung, Engagementförderung und Beteiligungskultur

Teilnahmevoraussetzung ist zum einen der satzungsmäßige Sitz des Vereins oder der Institution im Geschäftsgebiet der Volksbank in Südwestfalen. Zum anderen müssen eine anerkannte Gemeinnützigkeit, sowie ein Freistellungsbescheid des Finanzamtes vorliegen. Eine Geschäftsverbindung zur Volksbank in Südwestfalen ist keine Voraussetzung.

Bis zum 7. Oktober können Interessierte ihren Verein, bzw. ihre Institution über die Volksbank-Website www.vbinswf.de/eiver anmelden. Dort sind auch weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen nachzulesen.

Eine Jury aus Vertretern der Volksbank, des Regionalbeirats und der regionalen Presse wird sechs Sieger auswählen. Der erste Platz wird mit 10.000 Euro, der zweite Platz mit 7.500 Euro, der dritte Platz mit 5.000 Euro und die drei vierten Plätze mit jeweils 2.500 Euro belohnt (insgesamt 30.000 Euro).

Die Preisverleihung findet am 2. November 2023 in Marienheide statt. Dazu werden Vertreter der nominierten Teilnehmer eingeladen. In den vergangenen Runden überzeugten die Stiftung Diakoniestation Kreuztal, der Caritasverband Siegen-Wittgenstein und die Qulturwerkstatt in Netphen mit ihren Projekten, die Menschen in der Region Perspektiven geben und dabei helfen die Zukunft zu gestalten.

Bei weiterführenden Fragen zum EIVER Preis stehen Philipp Theile-Rasche (02351 177-1758) und Oliver Thiele (0271 2300-274) von der Volksbank in Südwestfalen gerne zur Verfügung.