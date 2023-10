Appetit aufs Apfelfest? Am Sonntag wird am Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche gefeiert

(wS/dia) Betzdorf-Bruche 05.10.2023 | .Eine runde Sache soll es werden – das erste Apfelfest am Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche.

An diesem Sonntag, 8. Oktober, dreht sich an den Scheunen auf dem ehemaligen Klostergelände alles um das heimische Obst. Von 14.30 bis 18 Uhr können die Besucher neben Kaffee, weiteren Getränken und Waffeln vielerlei Erzeugnisse aus Äpfeln erwerben, die dieser Tage von den rund 60 Bäumen auf den Klosterwiesen abgeerntet wurden.

Viele Jahrzehnte lang übernahmen die Patres diese Arbeit – nun haben FSJ-ler der Diakonie in Südwestfalen, Mitarbeiter des Hospizes sowie des gleichnamigen Fördervereins diese Tradition mit einer gemeinschaftlichen Apfellese fortgeführt. Herausgekommen sind unter anderem fast 1500 Liter frisch gepresste Apfelsaft, auf den sich die Gäste ebenso freuen können wie auf selbst gemachtes Apfelmus. Und nicht zuletzt soll es leckeren Apfelkuchen geben, zubereitet von den Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd). Der Erlös des Festes und die Spenden kommen der Hospizarbeit der Einrichtung zugute. Und so hoffen das Hospiz-Team und der Förderverein auf viele Besucher, die am Sonntag den Weg zu den Klosterscheunen in Bruche finden.

Foto: Diakonie