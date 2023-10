AWO vermittelt Freikarten für kulturelle Veranstaltungen – Unterstützung für Menschen mit geringem Einkommen

(wS/si) Siegen-Olpe 13.10.2023 | Kulturpartner stiften wieder kostenfreie Eintrittskarten für die Spielsaison 2023/24

Im Kreis Olpe wird jede Menge Kultur angeboten. Leider bleiben jedoch für viele Menschen die Türen zu Theater, Konzerten, Kino oder anderen Veranstaltungen verschlossen. Vielen Menschen fehlt das Geld für den Eintritt. Hier schafft das Projekt KULTUR: live des AWO Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe Abhilfe. Es bietet allen Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit, Kulturgast bei der AWO zu werden und in den Genuss kostenfreier Eintrittskarten zu kommen. Ein Projekt, das angesichts der hohen Inflation wichtiger denn je ist!

Möglich wird dies dank zahlreicher Kulturpartner, die die Tickets kostenlos zur Verfügung stellen. „Als gemeinnütziger Verein sehen wir es als eine Verpflichtung an, auch die Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen ins (Kultur-)Leben zu holen.“, berichtet Jürgen Kalitzki, Geschäftsführer der Kulturgemeinde Hundem-Lenne e.V. Auch in der aktuellen Kultursaison 2023/24 stellen die Kulturschaffenden aus dem Kreis Olpe wieder Freikarten zu ihren Veranstaltungen zur Verfügung. Hierzu gehören neben vielen anderen u. a. die Hansestadt Attendorn, die Kulturgemeinden Finnentrop und Hundem-Lenne sowie die Kreisstadt Olpe, die uns für die neue Spielzeit über 200 Eintrittskarten stiften. „Wir sind sehr froh, dass uns die Kulturpartner Jahr für Jahr so großzügig unterstützen“, sagt AWO-Mitarbeiterin Monika Jung-Bieker. „Unsere Kulturpartner helfen somit maßgeblich dabei, die Lücke zwischen dem Kulturangebot und den Menschen, die sich Kultur nicht leisten können, zu schließen und allen Menschen eine kulturelle Teilhabe zu ermöglichen“, betont Matthias Hess, Abteilungsleiter der AWO Bürgerdienste.

Klarissa Hoffmann, Geschäftsführerin beim Amt für Stadtmarketing und Kultur der Kreisstadt Olpe schätzt sehr, „dass mit dieser Kooperation die Türen in unsere Spielstätte für jeden geöffnet werden, egal mit welchem sozialen, gesellschaftlichen und finanziellen Hintergrund. Kultur wird somit für alle Menschen gleichermaßen erlebbar. Eine großartige Sache!“

„Auch die Kulturgemeinde Finnentrop e.V. macht bei diesem Projekt mit, weil sie Kultur für Alle anbieten und zugänglich machen möchte. Kultur „erleben“ gehört zu den Bedürfnissen eines jeden Menschen“, sagt Katja Schmidt, Geschäftsführerin der Kulturgemeinde Finnentrop e.V.

„Unsere Kulturgäste sind Menschen mit geringem Einkommen. Jeder, der staatliche Unterstützung erhält z.B. von Jobcenter oder Sozialamt, Familien mit geringem Einkommen, Senioren mit Grundsicherung sowie Menschen, die von der Tafel unterstützt werden oder auch Gruppen von sozialen und caritativen Einrichtungen können sich gegen Vorlage eines entsprechenden Bescheides als Kulturgast registrieren lassen“, informiert Monika Jung-Bieker. Und so funktioniert es: „Interessierte melden sich mit der Anmeldung auf der Rückseite des Flyers über Sozialpartner wie z.B. Warenkorb, Sozialämter der Städte und Gemeinden, Jobcenter, Beratungsstellen etc. oder direkt bei uns, mit Vorlage des Einkommensnachweises, an. Dabei werden auch Interessensgebiete angegeben und die besondere Situation des Gastes, wie z.B. Mobilität oder erforderliche Barrierefreiheit. Und schon kann es losgehen.“

In den letzten 8 Jahren hat sich gezeigt, dass das Projekt einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Viele Kulturgäste bedanken sich per E-Mail oder am Telefon für einen schönen Abend. Diese kulturelle Teilhabe bietet ihnen „einen Lichtblick im Alltag“.

„Gerade nach den vergangenen drei „Pandemie-Jahren“, die für die meisten Menschen viel Verzicht, Einschränkungen und soziale Isolation bedeuteten, ist es wichtig, den Menschen den Zugang zu kulturellen Angeboten zu ermöglichen. Kultur verbindet, in dem sie gemeinsame Erlebnisse und Erinnerungen schafft, die dabei helfen sich mit Dingen oder Menschen zu identifizieren. Daher ist Kultur ganz klar ein Bestandteil unserer Gesellschaft, der zu einem vielfältigen und fairen Zusammenleben beiträgt, der Menschen guttut und daher gefördert werden muss!“ findet Selina Heinrich vom Amt für Bildung, Sport, Kultur & Veranstaltungsmanagement der Hansestadt Attendorn.

Neben den Städten und Kommunen nehmen erfreulicherweise auch weitere Kulturpartner an dem Projekt teil. Die Freikarten an Kulturgäste vermitteln Ehrenamtliche per Telefonanruf. Die reservierten Karten werden auf den Namen des Gastes an der Veranstaltungskasse zur Abholung hinterlegt. In der Regel erhalten Kulturgäste zwei Freikarten und Familien und Gruppen entsprechend mehr.

Alle Interessierten, die Kulturgast werden wollen, aber auch weitere Sozial- und Kulturpartner, erhalten Informationen bei: AWO KULTUR: live, Koblenzer Straße 138, 57072 Siegen, Tel. 0271/3386-167, oder per Mail an kulturlive@awo-siegen.de.

v. l. n. r. : Petra Zimmermann, Klarissa Hoffmann, Katja Schmidt, Monika Jung-Bieker, Jürgen Kalitzki, Selina Heinrich und Matthias Hess beim Pressetermin zu Kultur: live.