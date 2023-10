Erster Kampftag in Kreuztal: BSC Kreuztal richtet aus

(wS/bsc) Kreuztal 17.10.2023 | Anfang Oktober starteten die Bogensportligen in Kreuztal. Der Bogen-Sport-Club Kreuztal richtete den ersten Kampftag in der Zweifachturnhalle aus. Unter anderem starteten die Verbandsliga, Verbandsoberliga und die Westfalenliga. An beiden Tagen war reger Betrieb und die Mannschaften freuten sich über den sportlichen Austausch und den Start der Wettkämpfe.

Der BSC Kreuztal spielt selbst in der Verbandsoberliga und legte zum Start der Liga einen holprigen Start hin. Nach fünf Niederlagen, einem Sieg und einem Unentschieden, liegt der BSC Kreuztal auf dem siebten, von acht Plätzen. Am Sonntag, dem 19.11. dürfen sich der BSC Kreuztal und die anderen Mannschaften in der Verbandsoberliga in Oberbauerschaft wieder messen und gegeneinander antreten.

Foto: BSC