Fit in den Winter – Skigymnastik beim VfB Wilden Kursangebot ab 2. November 2023

(wS/VfB) Wilnsdorf 20.10.2023 | Rechtzeitig vor der Ski-Saison 2023/2024 bietet der VfB Wilden wieder einen Skigymnastik-Kurs an.

Der Kurs findet jeweils donnerstags von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Turnhalle Wilden statt und läuft über 10 Kurseinheiten.

Start ist am Donnerstag, 2. November 2023.

Es wird eine Kursgebühr in Höhe von 40 € erhoben. Für Vereinsmitglieder des VfB Wilden ist der Kurs gebührenfrei.

Voranmeldung sind erwünscht unter vfb-wilden@gmx.de oder bei der Kursleiterin Leandra Klobucar, Tel. 02739/1454.

Infos auch unter www.vfb-wilden.de