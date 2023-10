Pro-Fil spendet erneut 7.000,00 Euro – Schulbesuch für viele Müllsammler-Kinder gesichert

(wS/pf) Kreisgebiet 04.10.2023 | Der gemeinnützige Kinderhilfsverein „Pro-Fil – Hilfe für Kinder in Not e.V.“ konnte erneut durch eine Spende vielen Kindern aus Müllsammlerfamilien in der philippinischen Millionen-Metropole Cebu-City wieder für ein Jahr den Schulbesuch sichern. 7.000,00 Euro waren zusammengekommen und Vereinsvorsitzender Matthias Merzhäuser konnte das Geld kürzlich vor Ort den ehrenamtlichen Helfern zur Verfügung stellen.

Verein Pro-Fil seit 2010 aktiv: Hunderte Kinder finden Weg aus der Armut

„Mit nur 100,00 Euro können wir für ein ganzes Jahr den Schulbesuch für Kinder in der Grundschule sicherstellen – das beinhaltet neben der Schulgebühr auch die Hefte, Stifte, Schuluniform, den Transport, ein gesundes Mittagessen und eine medizinische Grundversorgung“, so Merzhäuser nach Rückkehr von den Philippinen in einem Pressegespräch. „So sind die Kinder tagsüber nicht auf der Mülldeponie oder in Slums und haben die Chance, durch Bildung einen Weg aus der Armut zu finden“, so Merzhäuser weiter. Bereits seit dem Jahr 2010 engagiert sich der Verein „Pro-Fil“ unter anderem auf den Philippinen und hat hunderten von Kindern und Jugendlichen durch Spenden den Weg in ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Bilder von den Hilfseinsätzen und weitere Informationen bietet der Verein auf seine Facebook-Seite oder im Internet unter www.Pro-Fil-Hilfe.org Für Dezember ist eine weitere Reise vorgesehen.

Spendenaufruf: Unterstützen Sie Pro-Fil bei ihrer Mission auf den Philippinen

Spenden (steuerlich absetzbar) bitte unter IBAN DE69 5739 1800 0016 5639 00 an Pro-FIl – Hilfe für Kinder in Not e.V.

Das Bild zeigt Prof. Dr. Heinz Kulüke, SVD (rechts), der die verschiedenen Hilfsprojekte in Cebu koordiniert und Matthias Merzhäuser, Vorsitzender von Pro-Fil bei einem Rundgang auf einer der vier größten Mülldeponien in Cebu/Philippinen.