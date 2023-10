Schwerer Motorradunfall auf der B62 zwischen Holzhausen und Leimstruth

(wS/red) Bad Laasphe 01.10.2023 | Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Sonntagmittag auf der B62 zwischen Holzhausen und Leimstruth. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt. Sie waren mit ihrem Motorrad zu Fall gekommen.

Ein Motorradfahrer und eine Mitfahrerin waren mit einem im Landkreis Marburg-Biedenkopf zugelassenen Motorrad von Bad Laasphe kommend in Richtung Leimstruth unterwegs.

Oberhalb der Ortschaft Holzhausen kamen sie in einer scharfen Linkskurve vermutlich wegen zu tiefer Fahrlage mit der Fußraste auf den Boden und verloren dabei die Kontrolle über das Motorrad. Die Maschine fuhr geradeaus, und schlug in die Leitplanke ein. Dabei wurden der Fahrer und seine Mitfahrerin schwer verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst aus Bad Laasphe und Womelsdorf, sowie dem Bad Laaspher Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. An der Maschine entstand Totalschaden.

Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Fotos: wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier