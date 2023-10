Soziale Plattform e-VITA für Seniorinnen und Senioren im Kreisgebiet startet

(wS/uni) Siegen 18.10.2023 | Seniorinnen und Senioren aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein können ab sofort eine neue Soziale Plattform nutzen. Forscher der Universität Siegen haben die Plattform e-VITA gemeinsam mit der Zielgruppe entwickelt, speziell angepasst an die Bedürfnisse älterer Bürger.

Sich mit Menschen derselben Generation online vernetzen, über Angebote der Frauenhilfe und den nächstgelegenen Kochkurs informieren, oder ein Inserat zum Rasenmähen aufgeben – all das können kreisansässige Seniorinnen und Senioren künftig auf der Sozialen Plattform e-VITA tun, die speziell dafür von der Universität entwickelt wurde. Über eine Filterfunktion kann gezielt nach Angeboten in bestimmten Orten gesucht werden, außerdem ist es möglich, sich auch über Angebote in Köln und Umgebung zu informieren. Registrierungen sind kostenfrei ab sofort möglich: https://community.e-vita.coach/DE/ Gleichzeitig hat die Plattform eine zweite Zielgruppe: Dienstleister und junge Menschen, die sich durch kleine Arbeiten etwas dazuverdienen möchten, sowie Organisationen und Vereine, die für ihre Angebote werben und neue Teilnehmer*innen gewinnen können. Auch für diese Zielgruppe ist die Nutzung zunächst kostenfrei.

„Das Alleinstellungsmerkmal der e-VITA Plattform ist, dass die Bedienung so einfach wie möglich gehalten ist,“ erklärt Dr. Jasmin Lehmann vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien der Universität Siegen. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen haben die Plattform gemeinsam mit Seniorinnen und Senioren und Experten im EU-Japan Projekt e-VITA entwickelt. Dabei haben die Forscher herausgefunden, dass die wichtigste Anforderung vieler älterer Menschen eine Konzentration aufs Wesentliche und eine einfache technische Handhabung ist.

Ein wichtiges Anliegen der beteiligten Forscher*innen ist es deshalb, auch denjenigen Menschen einen Zugang zur e-VITA Plattform zu ermöglichen, die bisher nur wenig oder gar keine Erfahrung im Umgang mit Neuen Medien und dem Internet haben. „Die Gründe dafür, neue Technologien nicht zu nutzen, sind vielfältig und auch persönlich bedingt“, erklärt Dr. Rainer Wieching vom Siegener Projektteam. „Oft fehlen aber einfach nur etwas entsprechendes Wissen oder Möglichkeiten zur Anwendung. Wie bekommt man einen Internetanschluss? Wie bedient man ein Smartphone oder einen PC? Gibt es jemanden, der bei Fragen dieser Art helfen kann?“ Deshalb wurden beispielsweise auch die Senioren-Service-Stellen des Kreises mit in das Projekt e-VITA eingebunden. Sie können bei Bedarf telefonisch kontaktiert werden und vermitteln Interessierte an die für die Soziale Plattform zuständigen Kontaktpersonen weiter.

Kontakt:

Dr. Jasmin Lehmann

Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien, Universität Siegen

E-Mail: jasmin.lehmann@uni-siegen.de

Telefonnummern der Senioren-Service-Stellen:

Bad Berleburg: 02751/923108

Burbach: 02736/4556

Bad Laasphe: 02752/909153

Erndtebrück: 02753/605125

Freudenberg: 02734/43174

Hilchenbach: 02733/288229

Kreuztal: 02732/582470

Netphen: 02738/603145

Neunkirchen: 02735/767200

Wilnsdorf: 02739/802129

Siegen 0271/4042200