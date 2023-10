Unfall auf der Achenbacher Straße in Siegen führte zur Vollsperrung

(wS/red) Siegen 20.10.2023 | Erstmeldung | Am heutigen Freitagnachmittag ereignete sich gegen 15 Uhr ein Unfall auf der Achenbacher Straße in Siegen, der zu einer Vollsperrung der Straße führte. Ein Audi befuhr die Achenbacher Straße talwärts und kam auf regennasser Straße kurz hinter dem Abzweig zur Ypernstraße in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Toyota. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie auslaufender Betriebsstoffe musste die Achenbacher Straße voll gesperrt werden.

Kurze Zeit später ereignete sich nur einige Meter entfernt ein Unfall in der Ypernstraße. Hier konnte der Verkehr ungehindert an der Unfallstelle vorbeifließen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

