Unfall in Schüllar: BMW hebt ab und landet im Buschwerk

(wS/red) Bad Berleburg 29.10.2023 | Ein Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der B 480 bei Schüllar endete glimpflich. Ein 26-jähriger Fahrer eines BMWs, der aus Richtung Albrechtsplatz kam, geriet aus unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn. Sein Fahrzeug durchfuhr einen Graben am linken Fahrbahnrand in einer Rechtskurve und hob beim Einlass eines Kanalrohres ab, das sich wie eine Sprungschanze erwies. Der BMW kam schließlich im nahegelegenen Buschwerk zum Stehen. Die Polizei berichtete, dass übermäßige Geschwindigkeiten nicht als Ursache in Betracht gezogen werden. Sie erklärten, dass das Fahrzeug aufgrund der nassen Fahrbahn und des Herbstlaubs ins Schlingern geraten und ausgebrochen sei, was zum Unfall geführt habe. Auch die Beschädigungen am Fahrzeug deuten nicht auf überhöhte Geschwindigkeit hin.

Der junge Fahrer hatte Glück im Unglück und schien unverletzt zu sein. Der DRK Rettungsdienst aus Bad Berleburg untersuchte ihn vor Ort, brachte ihn jedoch nicht ins Krankenhaus. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden.

Fotos: wirSiegen.de

