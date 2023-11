Glänzende Aussichten zum Abschluss des Jubiläumsjahres: Lichterfest zum 60. Geburtstag

(wS/drk) Wilnsdorf 01.11.2023 | DRK Ortsverein Obersdorf feiert in besonderem Rahmen und mit großer Blutspende-Ehrung

Zum Abschluss seines Jubiläumsjahr eslässt es der DRK (Deutsches Rotes Kreuz) Ortsverein Obersdorf noch einmal richtig krachen.

Anlässlich des 60. Geburtstages ihres Ortsvereins veranstalten die ehrenamtlich Aktiven am 18. November von 15 Uhr bis 20 Uhr ein stimmungsvolles Lichte rfest am DRK-Heim in Wilnsdorf in der Rödgener Straße.

„Wir laden alle Interessierten ganz herzlich ein, gemeinsam mit uns zu feiern und sich ein Bild von unserem kleinenaber feinen Ortsverein zu machen“, so Hannes Gieseler, 1. Vorsitzender des DRK Ortsvereins Obersdorf. Neben einer Hüpfburg, der DRK-Teddyklinik und einer kleinen Fahrzeugausstellung, soll auch die Ehrung der Blutspenderinnen und Blutspender aus dem vergangenen Jahr stattfinden. „Über die persönliche Ehrungfreuen wir uns dieses Jahr ganz besonders, weil sie das erste Mal nach Corona so in dem Rahmen stattfinden kann.“ Die zu ehrenden Spenderinnen und Spender werden hierzu schriftlich eingeladen.

„Unser Lichter-Geburtstags-Fest richtet sich gleichermaßen an Erwachsene und Kinder. In der DRK-Teddyklinik können z. B. die Kleinsten ihre Kuscheltiere mitbringen und diese dort verarzten lassen. In unserem Kaminzimmer stellen wir Informationen aus der Geschichte des Vereins aus – hier kann man in Erinnerungen schwelgen. Bei schöner Musik, in stimmungsvoll dekoriertem Ambiente, mit leckerem Essen und Getränken, laden wir die Besucherinnen und Besucher ein, gemeinsam mit unseine schöne besinnliche Zeit in und um unser DRK-Heim zu verbringen“, so Lorenz Schneider, Rotkreuzleiter der Rotkreuzgemeinschaft.

Zusätzlich gibt es für alle Besucher aus der Gemeinde Wilnsdorf die Möglichkeit, sich an dem Tag vom Bürgerbus Wilnsdorf von zu Hause abzuholen und bringen zu lassen. Am 17.11.2023 in der Zeit von 10:00 -16:00 Uhr einfach die Telefonnummer: 0151-21762184 anrufen und eine Abholzeit vereinbaren. Die Fahrtkosten belaufen sich auf 1,70 € pro Fahrt (1,50 € für Kinder) und ein Viererticket 5,50 € (5,00 € für Kinder).

Foto: DRK