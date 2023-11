Haftrichter in Siegen entscheidet: Untersuchungshaft für 32- und 33-Jährigen nach Geldforderungen und massiven Gewaltdrohungen

(wS/ots) Siegen 17.11.2023 | Am heutigen Morgen (17. November) sind im Rahmen eines Polizeieinsatzes ein 32-Jähriger und ein 33-Jähriger in Siegen festgenommen worden – siehe Erstmeldung – Beide Männer stehen im dringenden Verdacht, Geldforderungen mit massiven Gewaltdrohungen nachzugehen. Aufgrund der bisherigen Beweislage ordnete der Haftrichter in beiden Fällen die Untersuchungshaft an. Der 32-Jährige und der 33-Jährige werden jeweils in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de