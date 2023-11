Matinee mit Sopran und Orgel am 3. Dezember in St. Joseph

(wS/hml) Siegen 27.11.2023 | In der Matinee am 3. Dezember in St. Joseph, Weidenauer Straße 23 in Siegen musizieren nach dem Gottesdienst ab 10:45 Uhr Isabel Lippitz (Sopran) und Helga Maria Lange (Orgel) adventliche Werke von den barocken Komponisten Ch. L. Boxberg, H. Grimm, J. S. Bach und G. F. Händel.

Der Eintritt ist frei.

