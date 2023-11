Women’s Rights are Human Rights – Spannender Austausch zu Frauenrechten bei der diesjährigen Demokratiekonferenz

(wS/ca) Siegen 03.11.2023 | „Women’s Rights are Human Rights – Frauenrechte im Iran, in Afghanistan und in Deutschland“ – so lautet der Titel der diesjährigen Demokratiekonferenz, die im Rahmen von „Demokratie leben!“ am Donnerstag, den 16. November ab 17:30 Uhr in der BlueBox in Siegen stattfindet.

Frauenrechte sind Menschenrechte, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Dennoch gibt es Regionen auf der Welt, wo die Rechte von Frauen hart erkämpft werden müssen oder erstrittene Rechte aktuell wieder massiv eingeschränkt werden. Was sind die Hintergründe dazu? Wie formiert sich eine Frauenrechtsbewegung unter diesen erschwerten Bedingungen, wie wir es im Iran beobachten können? Und was kann unsere Gesellschaft dazu beitragen, um demokratische Bewegungen für Frauenrechte weltweit zu unterstützen? Diese und andere Fragen stehen im Zentrum der Veranstaltung.

„Neben allen Interessierten, die herzlich zur Veranstaltung eingeladen sind, möchten wir insbesondere auch junge Menschen ansprechen. Dafür haben wir ein Programm in Zusammenarbeit mit dem Jugendparlament (JuPa) der Stadt Siegen auf die Beine gestellt“, berichtet Lisa Bleckmann, Projektkoordinatorin von „Demokratie leben!“ Siegen. Insbesondere freuen wir uns auf unsere drei Gesprächspartnerinnen: Mona Akrami ist Politikwissenschaftlerin und Aktivistin aus Frankfurt. Sie führt qualifiziert in das Thema „Frauenrechte“ in der sogenannten MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) ein. Die Protestbewegung im Iran ist ihr eine Herzensangelegenheit.

Shafiqa Rezayee hat bis vor einiger Zeit als Bildungskoordinatorin bei einer NGO in Kabul gearbeitet. Davor hat sie auch selbst Mädchen in Afghanistan unterrichtet. Diese Mädchen sind nun von der Schule ausgeschlossen und Shafiqa Rezayee musste ihre Existenz in Afghanistan aufgeben. Sie kann aus erster Hand berichten, wie Frauenrechte in Afghanistan massiv beschnitten werden und was das für die einzelnen Mädchen und Frauen, aber auch für die ganze Gesellschaft bedeutet. Charlotte vom Kolke ist Jugendbotschafterin bei „Terre des femmes“ in Dortmund und betreibt den erfolgreichen Podcast „Grenzgängerin“. Sie bringt insbesondere auch ihre Expertise dazu ein, wie Feminismus weltweit funktioniert und kann eine feministische Einordnung umkämpfter Begriffe liefern.

Den Abend lassen wir bei einem gemeinsamen Imbiss ausklingen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen nimmt Lisa Bleckmann per E-Mail an l.bleckmann@caritas-siegen.de entgegen. Weitere Infos zur Demokratiekonferenz und dem Programm gibt es unter www.caritas-siegen.de/demokratie-leben.