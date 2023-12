3. Siegener Lichterfahrt vom 10. Dezember der „US Einsatzfahrzeuge e.V.“ – alle Fahrzeuge im Video

(wS/red) Siegen 10.12.2023 | Wenn Hobbys zu Leidenschaft werden und die Freude an schönen Dingen mit dem Willen für einen guten Zweck verschmilzt, entsteht etwas Besonderes. Genau das erlebten die Menschen in Siegen heute bei der 3. Siegener Lichterfahrt, einer eindrucksvollen Parade von bunten Trucks, die durch die Straßen von Siegen im festlichen Lichterglanz fuhren.

Organisiert wurde dieses einzigartige Spektakel von Andreas Nöker und seinem Verein „US Einsatzfahrzeuge e.V.“ Die Veranstaltung, die auch dieses Jahr wieder Tausende von Menschen auf die Straßen lockte, begann und endete an der Kinderklinik in Siegen. Die Teilnehmer hatten hier die Gelegenheit, die wunderschönen Fahrzeuge zu bewundern, mit den Fahrern ins Gespräch zu kommen und die liebevollen Details der prächtig geschmückten Fahrzeuge näher unter die Lupe zu nehmen.

Die Siegener Polizei sorgte für die Sicherheit der Fahrt, und die Zuschauer am Wegesrand verhielten sich vorbildlich. Die Route führte durch die Straßen von Siegen, vorbei durch die Siegener Oberstadt, und brachte nicht nur die Augen der Kinder zum Strahlen.

Die 3. Siegener Lichterfahrt war nicht nur ein visuelles Spektakel, sondern auch eine Veranstaltung mit einem herzlichen Hintergrund. Die Einnahmen kamen einem guten Zweck zugute, und die Besucher strömten aus vielen Regionen im Siegerland, um dieses Schauspiel live zu erleben.

Andreas Nöker betonte im Vorfeld gegenüber „wirSiegen.de“ die oberste Priorität der Sicherheitsaspekte. Glücklicherweise spielte das Wetter mit, die Straßen waren frei, und die Fahrt konnte planmäßig durchgeführt werden. Wäre das Wetter oder andere Umstände ein Risiko gewesen, hätte man die Fahrt kurzfristig absagen müssen – doch diese Sorge war glücklicherweise unbegründet.

Der Verein „US Einsatzfahrzeuge e.V.“, 2016 gegründet, besteht aus einer vielfältigen Gemeinschaft von Menschen verschiedener Lebensbereiche und Berufsfelder. Ihr gemeinsames Hobby, amerikanische Einsatzfahrzeuge zu besitzen und zu präsentieren, wurde zu einer großartigen Möglichkeit, die Gemeinschaft zu fördern und gleichzeitig Gutes zu tun.

Die 3. Siegener Lichterfahrt war ein voller Erfolg und unterstreicht das Engagement des Vereins „US Einsatzfahrzeuge e.V.“ für soziale Zwecke. Der Verein finanziert seine Aktivitäten aus Mitgliedsbeiträgen und spendet Erlöse zu 100% weiter. Mit der Gründung eines gemeinnützigen Vereins im Jahr 2021 wurde der Wirkungskreis erweitert, um die Öffentlichkeit besser erreichen zu können.

Die Mitglieder des Vereins setzen sich ehrenamtlich für die Allgemeinheit ein und nehmen an verschiedenen Veranstaltungen teil, um auf die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit in Deutschland aufmerksam zu machen. Die 3. Siegener Lichterfahrt bleibt somit nicht nur als spektakuläres Ereignis in Erinnerung, sondern auch als ein Beitrag zu einer guten Sache.

