Burbacher Weihnachtsmarkt lockte vor allem am Sonntag viele Besucherinnen und Besucher an

(wS/bu) Burbach 12.12.2023 | Der 29. Burbacher Weihnachtsmarkt ist Geschichte. Am 2. Adventswochenende luden über 55 Aussteller und Standbetreiber zum festlichen Treiben zwischen Römer und Vogtei sowie zum Kunst- und Handwerkermarkt in der Römerpassage und im Ev. Gemeindehaus ein.

Trotz Dauerregens kamen schon am Samstag einige Fans des Burbacher Lichterzaubers, um über den Markt zu schlendern und abends die besondere Atmosphäre zu erleben. Wie in den Vorjahren waren zahlreiche Fassaden im historischen Ortskern stimmungsvoll illuminiert. Pünktlich zum Open Air stoppte der Regen. Die Besucherinnen und Besucher, die noch da waren, feierten bei zeitlosem 70er-Jahre-Rock mit der Band BigFoot eine rockige Party. Nahezu ideale Bedingungen boten nach einer feuchten Aufbauphase der 2. Adventssonntag.

Trocken und mit leichten Plus-Graden lockte der zweite Veranstaltungstag Hunderte an die Hütten und Stände. Auch der Bühne gaben sich nach der Begrüßung durch Bürgermeister Christoph Ewers und Pastor Jochen Wahl der Posaunenchor, der Chor der Grundschule Burbach und der MGV die Klinke in die Hand. Derweil hatte die Zauberschmiede am Römer ihre Esse für Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche angefacht. Kleinkünstler Micha unterhielt mit seinem Stelzentheater und nach Einbruch der Dunkelheit der Licht- und Feuershow „BaÍla Fuego“. Ramona Eibach las aus ihrem Nachtwächter-Buch „Schutz für die Träumer“ vor, das der Heimatverein Anfang Herbst veröffentlichte. Und natürlich durfte auch das Gastspiel des Nikolauses auf der Sparkassen-Bühne nicht fehlen. Im Gepäck hatte er leckere Schokotannenbäume aus der „Weihnachtsbäckerei“ Rothe, wie im Vorjahr gesponsert vom Infrastrukturunternehmen Greenfiber. Die Gemeinde Burbach bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern sowie bei den Teilnehmenden für eine wieder einmal friedliche und störungsfreie Veranstaltung. Im kommenden Jahr wird dann ein „runder Geburtstag“ gefeiert, wenn der Burbacher Weihnachtsmarkt am 7. und 8. Dezember 2024 zum 30. Mal seine Pforten öffnet.

