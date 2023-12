DKS Grissenbach spendet Einnahmen der Weihnachtsbackaktion

(wS/dks) Netphen 28.12.2023 | Eine herzliche Geste in der besinnlichen Weihnachtszeit: Am Mittwochabend übergaben der 1. Vorsitzende Thorsten Görg und sein Stellvertreter Alexander Stein eine großzügige Spende von 600 Euro an den 1. Vorsitzenden der Elterninitiative für krebskranke Kinder Siegen, Christian Pilz. Die feierliche Übergabe fand in der malerischen Kulisse der nach Corona erstmals wieder aufgebauten Weihnachtskrippe in der katholischen St. Elisabeth Kapelle in Grissenbach statt.

Das Geld stammt aus der diesjährigen Weihnachtsbackaktion der Backgruppe des Vereins und wurde durch zusätzliche Mittel des Vereins aufgestockt. Küsterin Heike Durgut und ihre Familie waren maßgeblich an der Wiedererrichtung der festlichen Krippe beteiligt, die als symbolischer Ort für diese besondere Spendenübergabe diente.

Die Elterninitiative für krebskranke Kinder Siegen unterstützt derzeit 30 Familien, deren Kinder von der tückischen Krankheit betroffen sind. Christian Pilz, sichtlich bewegt, berichtete von der bedrückenden Tatsache, dass die Krankenkassen nicht mehr alle Kosten im Zusammenhang mit der Erkrankung der Kinder übernehmen. Trotz des tragischen Anlasses freut man sich im Verein über die Solidarität und Unterstützung, die durch die Spende zum Ausdruck kommt.

Thorsten Görg betonte bei der Übergabe, dass es dem Verein wichtig sei, dass das gespendete Geld direkt im Siegtal bleibe, um konkret vor Ort Hilfe leisten zu können. Christian Pilz wird die Spende einer Familie im Siegtal zur Verfügung stellen, deren eineinhalb Jahre alter Sohn an einem Gehirntumor erkrankt ist.

Die Elterninitiative setzt sich mit großem Engagement dafür ein, den Familien in schweren Zeiten beizustehen und Unterstützung zu bieten. Die Spende des Vereins ist dabei nicht nur eine finanzielle Hilfe, sondern auch ein Zeichen der Solidarität und Anteilnahme in einer schwierigen Lebenssituation.

