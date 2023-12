Erwin Rübsamen GmbH spendet Weihnachtsgeschenke für 1.FCKM und SVG

(wS/1fc) Siegen 19.12.2023 | Frühzeitige Bescherung schon vor Heiligabend: Die Firma Erwin Rübsamen hat die Weihnachtsgeschenke für die Jugendmannschaften des 1.FC Kaan-Marienborn und des SV Germania Salchendorf in diesem Jahr übernommen.

Praktische Trinkflaschen mit einem ordentlichen Fassungsvermögen gibt es in diesem Jahr für die Nachwuchsspieler:innen beider Partnervereine, aber auch die Gymnastikmädelsdes Salchendorfer Sportvereins profitieren.

Im Trainingsalltag stellen die Trinkflaschen eine echte Erleichterung dar. Sie lassen sich während den Einheiten problemlos und schnell auffüllen.

Die vierstellige Summe für die Geschenke hat die Firma Rübsamen gerne übernommen, wie Prokurist Jan Bublitz bekräftigt: „Wir sind in der Region verwurzelt und sehr heimatverbunden. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir Vereine vor der eigenen Haustür unterstützen, die junge und erwachsene Menschen in Bewegung bringen und wichtige Werte vermitteln.“

„Die Kooperation mit der Firma Rübsamen ist ein tolles Beispiel für eine lebendige Partnerschaft, in der man durchaus auch kontrovers diskutieren kann, am Ende aber immer das große Ganze, die Förderung von Sport und Bewegung klar vor Augen hat.

Wir bedanken uns herzlich bei Rübsamen für das Sponsoring der Weihnachtsgeschenke für beide Vereine in diesem Jahr. Mein spezieller Dank richtet sich dabei an Jan Bublitz, mit dem die Zusammenarbeit höchst unbürokratisch ist“, würdigt Kaans Vize-Vorsitzender Stefan Jäkel das Engagement.



Die Firma Erwin Rübsamen GmbH, vertreten durch Prokurist Jan Bublitz (rechts) hat die Weihnachtsgeschenke für die Jugend des 1.FCKM und des SV Germania Salchendorf. Foto: Verein

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!