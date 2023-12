Judo Club Gernsdorf gewinnt Weihnachtspokal

(wS/ju) Wilnsdorf 14.12.2023 | Traditionell findet im Dezember in Iserlohn das Weihnachtspokalturnier für die südwestfälischen Judo Vereine statt. Dort werden nicht nur die Sieger der jeweiligen Gewichtsklassen mit einem Pokal ausgestattet, sondern auch der erfolgreichste Verein in der Teamwertung bekommt den großen Pokal überreicht. Sieger in dieser Teamwertung und somit erfolgreichster Verein aus Südwestfalen wurde der Judo Club Gernsdorf mit elf Titel vor dem Judo Klub Hagen und dem Ausrichter TuS Iserlohn. Ebenfalls erfolgreich waren die JF Siegen-Lindenberg mit 5 Erstplatzierten. Die JV Siegerland gewann drei Titel und der TV Freudenberg stellte eine Siegerinn. Die Gernsdorfer hatten mit 29 Meldungen auch zahlenmäßig das größte Team aller Vereine am Start.

Hier die Resultate der Vereine aus dem Siegerland:

JC Gernsdorf:

U11:Die U11 Titel holten Anni Schlemper (2 Siege u.a. gegen Vereinskameradin Mia Dietermann , Mateo Steiner (ebenfalls 2 Siege), Nico Hellmann (3 Siege), Hannes Schmidt (auch 3 Siege) und Luca Krumm (2 Siege). Zweite Plätze in der U 11 für Mia Dietermann, Marvin Stahl (2 Siege, Endkampf verloren gegen Nico Hellmann) und Johanna Grund. Dritte Plätze in der U11 für Neuzugang Merle Grüttner sowie Henri Homrighausen, Felicitas Trost, Flynn Schneider, Hannes Kämpfer und Oskar Schnabel (alle Jahrgang 2015 und somit die jüngsten Teilnehmer)

U13: In der U13 standen die erfolgsverwöhnte Jule Krämer (2 Siege), Eva Meiswinkel (3 Siege) und Eric Roth (2 Siege) ganz oben auf dem Treppchen und holten die Titel. Zweite Plätze in der U13 für Maja Kämpfer (2 Siege, bisher ihr bestes Turnier) und Lukas Maier. Die stark verbesserte Paula Schmidt (ein Sieg) wurde Dritte ebenso wie Lilli Wilscher, die ihrer Vereinskameradin und Siegerin Eva Meiswinkel das Leben richtig schwer gemacht hatte.

U15: Leon Westphal gewann in der U15 seine Gewichtsklasse mit zwei Siegen souverän und Newcomer Felix Wolff wurde Zweiter.

U18: Bezirksmeisterin Marie Ax holte mit zwei vorzeitigen Siegen (u.a. gegen die Drittplatzierte der Deutschen Meisterschaften im Ju-Jutsu Lena Brandt) Platz 1 und Tamina Jost belegte Platz 3. Nils Gertzen gewann einmal und stand als Platz 3 auf dem Podest.

Ebenso wie David Kaiser (zwei Siege, u.a. gegen Turniersieger Jasper Stickdorn). Denn elften Titel für den JCG holte dann Janne Westphal, der am Freitag noch krank im Bett lag, und noch nicht richtig fit vier anstrengende Kämpfe vorzeitig für sich entscheiden konnte.

JF Siegen Lindenberg:

U11: Hier konnte Lotha Vohs nach zwei Siegen einen 2. Platz verbuchen. Dritte Plätze in dieser Altersklasse für Tristan Diedrichsen, Mattis Wolf und Thomas Zhang.

U13: Michelle Ens und Jolina Sening überzeugen stets durch tolle Ergebnisse auf Bezirks- und Westfalenebene und auch in Iserlohn standen die beiden jungen Damen nach jeweils zwei Siegen ganz oben auf dem Podest in ihrer Klasse. Constantin Keller und Jonathan Gehrke (nach zwei Siegen) buchten gute zweite Plätze ein.

Fortsetzung JF Siegen Lindenberg:

U15: Theodor Hellweg, der vor einigen Wochen beim Bayer Cup in Leverkusen durch gute Leitungen aufgefallen war, lies auch hier nichts anbrennen und wurde nach zwei Siegen Erster. Weiterhin Platz 1 für Yehor Semenov (3 Siege), der im entscheidenden Kampf seinen Vereinskollegen Nick Sening (Platz 2) schlug.

U18: Der einzige Lindenberger Teilnehmer in der U18 Bohdan Semenov musste nicht an seine Grenzen gehen und holte nach drei Siegen überlegen Platz 1

JV Siegerland

U11 Jan Cernohorsky, der alle seine 3 Kämpfe klar gewann, belegte Platz 1. Levke Hartmann musste sich im entscheiden Kampf gegen den Gernsdorfer Mateo Steiner geschlagen geben und belegte Platz 2. Leon Alberts holte Platz 3 U13: In der U13 dominierte Enes Murati durch vorzeitige Siege seine Gewichtsklasse (somit Platz 1). Mikail Karaefe stand nach zwei Siegen auf Platz 2 und Ben Luen wurde Dritter. U18: Ohne Gegner ist seiner Gewichtsklasse holte Leichtgewicht Celvin Oborovski kampflos Platz 1.

TV Freudenberg:

U11: Leo Stahlschmidt -belegte nach zwei Siegen und einer Niederlage Platz 2

U13: Tilda Serapinas stand am Ende des Tages Platz 3. Und Theo Langenbach mit ausgeglichener Bilanz wurde Zweiter.

U15: Paula Nassauer komplettierte das Freudenberger Ergebnis mit einem ersten Platz nach zwei Siegen.

Die elf Gernsdorfer Turniersieger Janne Westphal und Marie Ax (U18) mit dem Pott , Mateo Steiner (U11) , Jule Krämer, Eva Meiswinkel und Eric Roth (U13), Leon Westphal (U15) , Luca Krumm, Nico Hellmann, Hannes Schmidt. und Anni Schlemper (U11)