Klienten präsentieren liebevolle Handarbeiten im Sozialhäuschen – Ambulant Betreutes Wohnen der Diakonie auf dem Weihnachtsmarkt

(wS/dia) Siegen 15.12.2023 | Kerzenhalter, Windlichter, Krippenhäuschen und allerlei weihnachtliche Accessoires – alles in echter Handarbeit gefertigt – das gab es im Sozialhäuschen auf dem Siegener Weihnachtsmarkt am Stand des Ambulant Betreuten Wohnens, eine Einrichtung der Sozialen Dienste der Diakonie in Südwestfalen. Klienten und Gäste der Tagesstruktur in der Siegener Sandstraße hatten in den vergangenen Monaten fleißig an dem stattlichen Sortiment an Weihnachtsdekoration und nützlichen Accessoires gearbeitet. Die Tagesstruktur ist ein Angebot für Menschen mit einer geistigen Behinderung, psychischen- oder Suchterkrankung. Die Gruppenangebote dienen als eine Anlaufstelle über die häusliche Betreuung hinaus und bieten soziale Kontakte, Freizeitaktivitäten und Beratung. Hierfür gibt es unter anderem einen Kreativ- und Bastelraum sowie eine Holzwerkstatt.

Die Mühe der Klienten wurde belohnt, als die emsigen Künstlerinnen und Künstler ihre Artikel nun selbst auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen durften. Einrichtungsleiter Johannes Hegel war sehr zufrieden, denn die Rückmeldungen der Besucher für die liebevoll gestalteten Produkte war durchweg positiv.

„Wir konnten viel verkaufen. Das ist toll. Für uns ist das ein großer Ansporn, diese Form der Arbeit im Rahmen der Tagesstruktur weiter auszubauen. Außerdem macht es unsere Klienten natürlich stolz, wenn sie ihre eigenen Sachen hier sehen.“ Zahlreiche Besucher konnten so rechtzeitig vor Weihnachten noch das eine oder andere Mitbringsel für Freunde und Bekannte oder etwas Hübsches für das eigene Zuhause erstehen.

