Schwerer Unfall in Weidenau auf der Siegstraße

(wS/red) Siegen-Weidenau 28.12.2023 | Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich heute gegen 17:20 Uhr auf der Siegstraße. Zwei PKW kollidierten in Höhe „Auf den Hütten“.

Nach ersten Informationen vor Ort kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei einer der PKW so stark getroffen wurde, dass er sich überschlug und schließlich auf dem Dach zum Stillstand kam. In dem verunglückten Fahrzeug befanden sich zwei Insassen, die teils schwer verletzt wurden.

Rettungsdienst, die Polizei und die Feuerwehr waren rasch am Unfallort, um den Verletzten zu helfen. Die Siegstraße musste für die Unfallaufnahme und die Versorgung der Verletzten vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde über „Am Friedrich-Flender-Platz“ umgeleitet. Die Zu- und Abfahrt zum Edeka Markt in der Straße „Auf den Hütten“ blieb möglich, jedoch kam es in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen noch keine genauen Informationen zur Unfallursache vor. Infos folgen.



Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

