Schwerer Verkehrsunfall auf Landstraße 717 bei Bad Berleburg: Frontalzusammenstoß fordert Verletzte

(wS/red) Bad Berleburg 21.12.2023 | Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmittag auf dem Laibach bei Bad Berleburg. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 717 zwischen Bad Berleburg und Diedenshausen. Eine Frau musste dabei von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Wie die Polizei mitteilte, war der weiße Golf plus, gesteuert von einem Mann aus dem Lankreis Waldeck-Frankenberg von Bad Berleburg in Richtung Diedenshausen unterwegs.

Der Fahrer war Zeugen bereits aufgefallen, weil sein Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr. Plötzlich sei der Wagen nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Toyota Yaris einer jungen Frau kollidiert.

Dabei war der Aufprall so heftig, dass der Wagen der jungen Frau über die Gegenfahrbahn in eine Böschung geschleudert wurde, der Golf des Mannes drehte sich um 180 Grad. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Die junge Frau musste von der Feuerwehr Bad Berleburg zunächst aus ihrem völlig zerstörten Wagen befreit werden, da sich die Türen am Fahrzeug nicht öffnen ließen. Dazu waren die Kameraden des Löschzuges Bad Berleburg im Einsatz. Der Rettungsdienst mit Notarzt aus Bad Berleburg und ein weiterer Rettungswagen aus Erndtebrück waren ebenfalls vor Ort im Einsatz. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an, um den Unfall aufzunehmen und sich gemeinsam mit der Feuerwehr um vor Ort aufgetauchte Angehörige zu kümmern. Die L717 blieb im Bereich der Unfallstelle längere Zeit voll gesperrt.



Fotos: wirSiegen.de

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!