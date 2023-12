Treffen der Ehrenmitglieder des TVG Buschhütten

(wS/tvg) Kreuztal 22.12.2023 | Am Donnerstag, den 07.Dezember 2023 trafen sich die Ehrenmitglieder des TVG Buschhütten im Vereinsheim am Sportplatz. Als erstes wurde die neue Hügellandschaft auf dem Sportplatz ( Baustelle ,, Neue Dorfmitte Buschhütten‘‘ ) bestaunt, da viele den Anblick so noch nicht gesehen hatten. Nach kurzer Diskussion, ob das alles so sein muss, ging man doch schnell zum Kaffee trinken über. Bei hausgemachten Kuchen von Petra und Debbi, Siegerländer Reibekuchen aus dem Backes von Hobbybäcker Peter und Dresdner Christstollen erlebte man eine schöne vorweihnachtliche Kaffeetafel.

Viele Anekdoten aus früheren Zeiten wurden erzählt. Unser 1. Vorsitzender Olaf Kohn konnte an diesem Nachmittag 22 Teilnehmer/innen begrüßen, immerhin 6 mehr wie in 2022, dem Jahr nach Corona.

Leider waren 6 Ehrenmitglieder aus gesundheitlichen Gründen anwesend, Corona und Grippe ließen es nicht zu. Nach seiner Begrüßung verlas Olaf ein Gedicht und hielt einen kurzen Rückblick zum Sportjahr 2023. Als es draußen dunkel wurde kamen die weihnachtlich geschmückten Tische mit Tannengrün und Kerzen erst richtig zur Geltung. Die Zeit verflog schnell und so wurde kurz nach 18 Uhr das abendliche Buffet aufgebaut. Bei Schwarzbrot mit Schinken, Käse, Blut- und Leberwurst und einer warmen Chilisuppe ließ man es sich schmecken.

Ein gekühltes Krombacher Pils oder das 57 Wasser löschten schnell den Durst.

Gegen 20 Uhr löste sich das Treffen so langsam auf.

Alle bedankten sich bei den fleißigen Helfer*innen Rosi, Debbi, Rita, Olaf, Peter und Michael

Wie die Verabschiedung vor Weihnachten so ist, hieß es „…Nodda bis nächstes Jahr, frohe Weihnachten und einen guten, gesunden Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr an gleicher Stelle alle wieder…“

Bericht: Michael Dittmann



