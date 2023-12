Weihnachtliches Engagement der SVB GmbH

(wS/svb) Siegen 15.12.2023 | Kommunaler Energieversorger unterstützt Weihnachtssingen im Leimbachstadion – Auch Tafel und weitere lokale Vereine und Einrichtungen erhalten Spenden

Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) unterstützt das wohltätige Weihnachtssingen der Sportfreunde Siegen, das am Samstag, den 16. Dezember, zum sechsten Mal im Siegener Leimbachstadion stattfindet, mit einer zusätzlichen Spende von 3.000 Euro. Zusätzlich engagiert sich der Energieversorger in diesem Jahr zu Weihnachten für weitere regionale Institutionen mit Geld- sowie Sachspenden. „In diesen Einrichtungen vor Ort wird jeden Tag ein wichtiger Beitrag für die Menschen im Siegerland geleistet. Deshalb ist es uns als Energieversorger in der Region ein großes Anliegen, dies zu honorieren und zu unterstützen, gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen“, sagt Thomas Mehrer, Geschäftsführer der SVB.

Singen und Päckchen packen für den guten Zweck

Mit dem Erlös des Weihnachtssingens werden in diesem Jahr das Kinder- und Jugendhospiz Olpe, die Beratungsstelle für Mädchen in Not Kreuztal, sowie die Obdachlosenhilfe Siegen unterstützt – die SVB spendet im Rahmen der Veranstaltung an alle drei Einrichtungen jeweils weitere 1.000 Euro.

Außerdem hat das Unternehmen 125 Eintrittskarten im Gesamtwert von 500 Euro für das Weihnachtssingen im Siegener Leimbachstadion gekauft. Die Karten wurden unter den Mitarbeitenden und der Kundschaft verlost, auch die AWO erhält einen Teil für die Bewohnerinnen und Bewohner des Betreuten Wohnens. Menschen mit Beeinträchtigung können so gemeinsam mit ihren Begleitungen das Weihnachtssingen besuchen. Die Mitarbeitenden der SVB haben zudem schon zum dritten Mal gemeinsam für die ortsansässige Tafel Weihnachtspäckchen mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln sowie Kinderspielsachen gepackt, die bei der Tafel an bis zu 3.000 bedürftige

Menschen ausgegeben werden. Zusätzlich spendeten der regionale Versorger im Namen ihrer Pensionäre in diesem Jahr 5.000 Euro an die Institutionen Bürgerstiftung, Kinderschutzbund und Marienhospiz. „Es ist schön zu sehen, wie unsere Mitarbeitenden sich wieder gemeinsam für unsere Weihnachtsaktionen ins Zeug gelegt haben“, sagt Thomas Mehrer.

Von links: Ann-Kathrin Harrer, Geschäftsstellenleitung Sportfreunde, Pastor Günther Albrecht, Repräsentant und Mitorganisator der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Siegen-Olpe- Wittgenstein, und Thomas Mehrer, Geschäftsführer der SVB, bei der Überreichung des Spenden-Schecks.

