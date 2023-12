„Winterzauber“ im Altenzentrum Freudenberg

(wS/dia) Freudenberg 12.12.2023 | Nikolaus schaute in Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland vorbei Freudenberg. Duftende Waffeln, gebrannte Mandeln, Adventsmusik und Geschenke vom Nikolaus: In einen kleinen Weihnachtsmarkt verwandelte sich das Altenzentrum Freudenberg mitten in der Adventszeit. Der „Winterzauber“ war vom Sozialen Dienst der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland organisiert worden. Mitarbeiter und Ehrenamtliche packten mit an, um den Senioren und ihren Angehörigen einen schönen Tag zu bereiten.

An vielen kleinen Ständen wurden die Gäste mit Leckereien versorgt. Im Angebot fanden sich die klassischen Mandeln genauso wie Reibekuchen und deftige Hotdogs. Natürlich fehlten auch Punsch und Glühwein nicht. Höhepunkt der Veranstaltung war indes der Besuch des Nikolauses, der mit Liedern und Gedichten willkommen geheißen wurde. Für die Bewohner hatte der heilige Mann auch Geschenke im Gepäck. Die Senioren, die nicht zum Weihnachtsmarkt kommen konnten, wurden deshalb auch vom Nikolaus persönlich in ihren Zimmern besucht.

Mit Geschenken im Gepäck schaute der Nikolaus im Altenzentrum Freudenberg vorbei.

