Wunderbare Weihnachtsfreuden teilen – FeBa-Fensterbau GmbH unterstützt Aktion Herzklopfen

(wS/bu) Burbach 15.12.2023 | Wenn der Weihnachtsfunke überspringt, dann könnte das so sein, wie jüngst bei der symbolischen Scheckübergabe bei der FeBa Fensterbau GmbH in Burbach. Dort waren Kirsten Fuhr und Astrid Brockelt von der gemeinnützigen Trägerin Alternative Lebensräume GmbH zu Gast und bedankten sich mit Kleinigkeiten aus der AliBaba-„Little Else“-Produktion für die wiederholte Unterstützung der Aktion Herzklopfen. In diesem Jahr sind rund 860 Wünsche von Kindern aus einkommensschwachen Familien eingegangen, die letztlich auch Dank der Siegerländer Fensterbauer alle erfüllt werden können. Der Spende von 2.180 Euro ging ein mittlerweile traditionelles Firmen-Event voraus.

Julia Lingemann aus dem FeBa-Marketing berichtete über die jährliche Weihnachtsbaumaktion.

„Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit kaufen wir Nordmanntannen aus dem Sauerland, um diese an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verschenken. Das Event im Advent feiern wir gemeinsam

am Hauptstandort in Burbach. Bei Punsch, Glühwein, Waffeln und Bratwurst verweilen die Besucherinnen und Besucher gerne am wärmenden Feuer. Zur Feier sind auch die Familien der Mitarbeitenden eingeladen und schließlich können sie sich einen Weihnachtsbaum aussuchen.

Traditionell stehen auch Spendendosen bereit und diese werden gerne von den Kolleginnen und Kollegen gefüllt in dem Wissen, dass die gespendete Summe von der Geschäftsführung aufgestockt wird.“

Die Summe für die Aktion Herzklopfen, die dadurch zusammengekommen ist, wurde von der FeBa-Geschäftsleitung verdoppelt. So sprang der Weihnachtsfunke von der Tanne bis zu Herzklopfen über!

Auch der Hund des geschäftsführenden Gesellschafters Simon Menk, Esco, mochte die AliBaba-Kleinigkeiten und entschied sich für ein handgenähtes Plüschherz – das er gegen ein Leckerchen eintauschen konnte.

