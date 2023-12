Haigerer Landwirte und der Traktorfreunde aus Allendorf: Zweite Lichterfahrt durch Haiger

(wS/ha) Haiger 06.12.2023 | Am 16. Dezember (Samstag) findet die zweite Lichterfahrt der Haigerer Landwirte und der Traktorfreunde aus Allendorf statt. Ab 16 Uhr nehmen die Teilnehmer – rund 30 bis 40 Traktorbesitzer – Aufstellung in der Industriestraße. Von dort aus geht es über die Donsbacher Straße und die Schlesische Straße – vorbei an zwei Seniorenheimen bzw. Wohnanlagen – in die Innenstadt, wo die Trecker dann im Stadtzentrum Aufstellung nehmen und am Rande des Weihnachtsmarktes bewundert werden dürfen. Die Traktorfreunde aus Allendorf betreiben auch einen Stand vor dem Heimatmuseum.

Foto: Gernot Schütte/Stadt Haiger

