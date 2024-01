72-jähriger Mann verstirbt nach Stichverletzungen – Grausame Tat in Finnentrop – Mordkommission ermittelt

(wS/ots) Finnentrop 03.01.2024 | Am Mittwoch, 03.01.2024, wurde ein 72-Jähriger in den Mittagsstunden in der Kirchstraße in Finnentrop mit lebensgefährlichen Stichverletzungen aufgefunden. Er verstarb kurz darauf trotz Rettungsmaßnahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann kurz zuvor im Lennepark auf. Die genauen Umstände des Geschehens sind derzeit noch nicht bekannt. Eine Mordkommission der Polizei Hagen ist eingesetzt. Infos folgen.

Update | Im Fall der Tötung eines 72-jährigen Mannes am heutigen Tag (03.01.2024) in Finnentrop, hat sich in den späten Nachmittagsstunden ein 18-jähriger Mann bei der Polizei im Kreis Olpe gemeldet und zu der Tat bekannt. Er wurde festgenommen. Die Hintergründe zu der Tat und die Motivlage sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission der Hagener Polizei.



Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

