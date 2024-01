Angekündigte schlechte Wetterlage zwingt zu frühzeitigem Betreuungsende in Kreuztaler Kindertagesstätten

(wS/kr) Kreuztal 17.01.2024 | Aufgrund der gemeldeten heutigen Witterung ist die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht insbesondere ab der Mittagszeit in den städtischen Kindertagesstätten voraussichtlich nicht mehr möglich. Vor diesem Hintergrund und einer sicheren An- und Abreise von Eltern und Mitarbeitenden, kann eine Kinderbetreuung nur bis mittags erfolgen. Der Beendigungszeitpunkt der Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen ist nicht einheitlich; die Eltern werden gebeten, sich in den jeweiligen Kindertagesstätten zu erkundigen.

In allen städtischen Einrichtungen findet eine Notbetreuung statt.



Kreuztal im Winter – Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de